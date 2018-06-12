思科Live 2018大会：罗卓克推动更严格的数据中心安全

思科首席执行官罗卓克（Chuck Robbins）日前表示，思科目前正在开发一个安全的、智能的企业平台，目的是改善和整合数据中心和云安全，他称该平台将成为“网络的下一个行动”。

至顶网安全频道 06月12日 编译：思科首席执行官罗卓克（Chuck Robbins）日前表示，思科目前正在开发一个安全的、智能的企业平台，目的是改善和整合数据中心和云安全，他称该平台将成为“网络的下一个行动”。

罗卓克周一在奥兰多的思科主场2018（Cisco Live 2018）大会上发表主题演讲时表示，网络必须做出改变以满足未来的需求，一众公司需要“从根本上从不同的角度”考虑这个问题，安全性现在已经成了“非常基础性的东西”。

罗卓克还表示，“网络一定要成为一个安全的平台，要能够帮助组织实现自己的策略。我们必须让网络做更多的事，要令其移动得更快......网络必须能帮助用户发挥多云环境的强大作用。”

另外，他表示，“安全必须从网络的基础开始。”

罗卓克提到跨境数据移动、隐私及全球经济的快速转移，他表示，安全性日益重要，大约50％的网络流量现在都被加密了。

罗卓克称，“我们需要一个单一的安全架构，该架构将是基于大量的、各种令人难以置信的威胁情报，这些情报非常迅速地得以处理。”

罗卓克表示，思科多年来一直致力于实现这一目标，例如思科容器平台以及对以下系统的支持： Azure ExpressRoute和AzureStack、Intersight、HyperFlex（配有谷歌云的混合云平台）、Kubernetes（用于微软 AzureStack的整合系统）、多云组合Cliqr、Cmpute.io、Skyport和SpringPath。

去年的机器与机器的连接增加了21亿个，罗卓克表示，未来五年可能会再增加270亿个。那么企业就需要消化这些机器与机器的数据，需要决定这些数据去哪里，要将其移动到正确的位置，以便“可以在有价值的点上进行处理”。

罗卓克还表示，“这需要我们对未来建立网络的方式进行不同的思考。”

罗卓克表示，要把自动化、安全和分析结合在一起，网络就会出现巨大的变化，我们在思科Live 2017大会期间提出了思科网络直观性，用户对其的接受度令“我们大为震撼”。

他表示，“我们都明白，我们的所有网络创建大量的数据......我们希望确保用户能从这些数据中获取价值。”

罗卓克表示，这也是与思科五大支柱（安全、多云、重塑网络、创造有意义的体验及“释放数据的威力”）是一致的。

他表示，“我们过去的一年里在协作产品组合方面做了许多努力。” 他还称，思科花19亿美元收购BroadSoft也将有助于思科实现这一目标。

为罗卓克主题演讲站台的有谷歌云首席执行官Diane Greene，Greene表示与思科的合作已经取得了“一些非常满意的客户”早期接触的结果。

Greene周一表示，思科-谷歌云产品可以帮助开发者环境的现代化，生产力可提高10倍，设计人员可以采用更多的增量方法，安全团队可以在公司运行的所有应用程序使用一致的模型。

思科和谷歌云去年10月宣布结成混合云合作伙伴关系，这使得客户能够通过Kubernetes和Istio在思科驱动的数据中心和谷歌云平台之间运行和迁移应用程序。

思科上个月宣布同时在容器编排程序AppDynamics和思科CloudCenter之间支持Kubernetes。

据思科称，Kubernetes 版AppDynamics可以监控在多个容器中的Pod上部署的应用程序的性能，而配有Kubernetes支持的Cisco CloudCenter则可以通过AppDynamics监控进行基于容器的应用程序的部署。