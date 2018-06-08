IDC：第一季度基础设施推动全球安全设备市场继续扩张

根据IDC全球安全设备季度追踪报告显示，2018年第一季度整个安全设备市场的厂商收入和单位出货量均出现正增长。第一季度全球厂商收入同比增长14.3％至33亿美元，出货量同比增长18.9％至838098台。

至顶网安全频道 06月08日 编译：根据IDC全球安全设备季度追踪报告显示，2018年第一季度整个安全设备市场的厂商收入和单位出货量均出现正增长。第一季度全球厂商收入同比增长14.3％至33亿美元，出货量同比增长18.9％至838098台。

统一威胁管理（UTM）子市场继续推动着全球市场的增长，该季度UTM的收入也达到了创纪录的21亿美元，同比增长16.1％，是增幅最高的子市场。UTM市场占到安全设备市场全球收入的53％以上；防火墙和内容管理子市场的收入同比增长了17.4％和7.5％；入侵检测和预防以及虚拟专用网（VPN）子市场在该季度收入下滑，分别同比下降了13％和3％。

区域亮点

2018年第一季度，美国在全球安全设备市场收入中占比42.3％，是2018年第一季度支出的主要动力，同比增长16.7％。亚太地区（不包括日本）（APeJ）第一季度收入同比增长最强，达到15.9％，占有21％的市场份额。一些较为成熟的地区——如美国，欧洲、中东和非洲（EMEA）——总共占到了全球安全设备市场收入的2/3。这两个地区都有个位数的正增长。欧洲、中东和非洲同比增长11.6％。亚太地区（包括日本）（APJ）和美洲（加拿大、拉丁美洲和美国）分别同比增长13.1％和16.3％。

IDC安全产品项目总监Robert Ayoub表示：“2018年第一季度网络安全呈现强劲增长，几乎所有地区都保持两位数增长，UTM持续发展势头，厂商收入同比增加了2.460亿美元。防火墙和UTM是增幅最大的细分市场，主要由于网络更新推动着外围安全的更新，而且厂商也在增加新功能，以及提高所有产品线的性能。”

2018季度第一季度，前5名供应商，全球安全设备收入、市场份额、增长。（收入百万美元）