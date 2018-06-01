Facebook全面实施GDPR 用户Pages页面被随意锁定

Facebook神秘莫测地锁定了用户的Pages， 而Pages是企业和组织在社交网Facebook上的概况信息页面。

至顶网安全频道 06月01日 编译：Facebook神秘莫测地锁定了用户的Pages， 而Pages是企业和组织在社交网Facebook上的概况信息页面。

不少用户向本媒体发来邮件及推文抱怨一整天大部分时间都无法访问及管理自己的Pages帐户。也有人说自己无法编辑或管理网上的广告。摘录几段用户反馈如下：

> 你好，不知道你有没有看到，很多Pages用户有麻烦了，没法访问管理员页面。我似乎也被取消了我自己业务页面的管理员权限。

> 今天早上7点以来，我无法访问我的Facebook页面。发了3个聊天信息和2封电子邮件，依然没有解决。我从他们那里得到的反馈说是与Instagram有关。他们告诉我说我的页面应尽快备份。我也无法编辑我的广告。真是一塌糊涂。

> FACEBOOK业务Pages警告！我们花了一个下午试图帮助一户商家解决Facebook上Pages的大问题。请广而告之。

> 雪上加霜，先是失去了管理员访问权，Facebook刚刚在TechMoxie信用卡又扣了广告费，那广告放在另一个页面上，用了与TechMoxie信用卡不同的信用卡。Facebook不能这么做事吧！

> 如果你访问你的Facebook业务页面时遇到问题，很多人和你一样。至于到底是怎么回事，却无法得到真正的答案或回应。非常令人沮丧。

如果Facebook确实知道问题到底是什么的话，那Facebook从没跟公众解释过这些问题。笔者的编辑部同事和被各方攻击的硅谷人士都与Facebook联系过但未获回应，沮丧的商业客户也表示，他们也没有收到Facebook的回复。

今春以来，互联网巨人Facebook的噩梦连连，Pages这次的离线可以说是又一次打击。今年早些时候，媒体曝出上千万的Facebook帐户信息被剑桥分析公司收集用于政治广告用途。 Facebook基本上无视问题的实质，只是派了高管去国会听证会回答议员的问题，让民选政治家去决定该如何处置Facebook对用户数据的拙劣操作。

Facebook后来间接承认其做法远不止是一家公司那么简单，数百个应用程序随后因为收集用户帐号信息被暂停。而Facebook目前面临一场涉及欧洲最新隐私规则GDPR的官司。