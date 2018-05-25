微软：为满足GDPR法规而引入的隐私规则将适用于全球用户

微软已宣布会将欧盟新隐私法规规定欧洲人可获得的权利扩展到全球所有消费者。

微软已宣布会将欧盟新隐私法规规定欧洲人可获得的权利扩展到全球所有消费者。

“通用数据保护条例”（General Data Protection Regulation，GDPR）于本周五生效，为欧盟居民引入了一系列新的数据主体权利（Data Subject Rights），例如获取公司收集的数据的权利，以及如果用户不再同意该公司持有这些数据要将其删除的权利。

消费者也有权将数据提供给其他服务提供商，并了解该公司是如何处理他们的数据的。

微软将为所有消费者提供这些权利，而不是仅向欧洲消费者赋予这些权利。

微软的企业副总裁兼副总顾问Julie Brill写道：“作为一项欧盟的法规，GDPR为欧盟个人创造了重要的新权利。但我们相信GDPR确立的重要原则与全球都相关。”

“我们将把GDPR核心的权利扩展到我们在全球所有消费者客户。”

Facebook在4月份的时候证实，该公司将很快会把15亿非欧盟用户移出与Facebook Ireland的协议，以此缩小该公司受到GDPR的影响面。

不过，该公司也表示，它将向世界其他地区的用户提供与欧洲GDPR相同的隐私控制和设置。

属于微软的领英（LinkedIn）也在五月份的时候发表了类似的澄清声明，欧盟内的所有用户都是同LinkedIn Ireland签约，而欧盟之外的用户将与LinkedIn Corporation签约。

微软已经用GDPR所要求的新语言更新了其隐私声明，并且反映出它承诺向所有用户提供和欧盟用户相同的访问权限。

这份声明写道：“如果微软获得了你的同意可以使用你的个人数据，你可以随时撤销同意。”

“你可以请求访问、删除和更新你的个人数据；如果你希望将你的数据移植到其他地方，你就可以使用微软提供的工具来执行此项操作，或者如果没有可用的工具，你可以联系微软获得帮助。”

声明还澄清表示，用户可以反对或限制微软将个人数据用于直接营销的目的，或者反对或限制微软“侵犯我们的合法利益或第三方的利益”。

微软表示：“根据适用的法律，包括欧盟通用数据保护条例（GDPR），你会拥有这些权利，我们会为你提供这些权利，无论你身处何地。”

谷歌还发布了一项更新后的隐私政策，该政策将在GDPR推出当天生效。新政策以简单的语言用图像和视频解释了这项政策的要点。

谷歌还向欧盟内的所有国家推出了Family Link安卓应用程序。到目前为止，Family Link服务仅在欧盟境内的英国和爱尔兰可用。