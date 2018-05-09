2018·C3安全峰会正式开幕 “联动·聚力”助力网络强国建设

5月9日-10日，以“联动·聚力”为主题的2018年C3安全峰会在成都召开。作为目前中国最高规格、备受全球网络安全从业者关注的年度盛典，2018 C3安全峰会（C3即Cyber-网际、Cloud-云、Communication-通信) 汇聚全球超过1800位IT领袖。

至顶网安全频道 05月09日 综合消息： 当下，网络安全威胁变幻多端日益精进，保护国家安全不受侵犯、经济社会安全稳定、人民利益不受损害，只有联动·聚力（Power UP），才能全面提升网络安全保障能力和信息化发展引领能力。

5月9日-10日，以“联动·聚力”为主题的2018年C3安全峰会在成都召开。此次峰会由中央网信办网络安全协调局、公安部网络安全保卫局共同指导，由成都市人民政府主办，亚信安全承办，并由国家信息中心、公安部第一研究所、公安部第三研究所、中国网络安全审查技术与认证中心、国家计算机病毒应急处理中心、中国信息产业商会信息安全产业分会、中国医院协会信息管理专业委员会、成都安全可靠信息技术联合会、安全牛共同协办。

【2018年C3安全峰会正式开幕】

中国工程院院士沈昌祥、中国科学院院士潘建伟、中国科学院院士郑建华，中央网信办网络安全协调局副局长胡啸，公安部网络安全保卫局总工郭启全，成都市委副书记、市长罗强，以及亚信集团董事长田溯宁、亚信安全董事长何政等专家和学者出席了本届峰会。

作为目前中国最高规格、备受全球网络安全从业者关注的年度盛典，2018 C3安全峰会（C3即Cyber-网际、Cloud-云、Communication-通信) 汇聚全球超过1800位IT领袖，紧密契合国家网络安全战略，聚焦新时代下的网络安全热点，深入探讨量子计算、IoT、车联网安全、人工智能与机器学习、云安全、移动安全、大数据安全、保障关键信息基础设施安全等前沿核心议题，全面开展国际高端交流对话，联动全球前沿技术，联动产业全生态，联动"政、产、学、研、用”一切力量，共同打造清朗的网络空间，助力网络强国梦！

新时代，汇聚全社会力量维护网络安全

中央网信办网络安全协调局副局长胡啸为大会致辞：“最近，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上发表了重要讲话，系统性地阐述了网络强国战略思想的丰富内涵。当前我们的一项重要工作就是学习好、宣传好、贯彻好、落实好习近平总书记的重要讲话精神，不仅要加快构建金融、通信、能源、交通这些重点领域关键信息基础设施保护体系，还需要依法加强数据安全和个人信息保护，并加快核心技术研发和产业发展和加快人才培养。今天，在总书记发表重要讲话后的20天，我们齐聚C3安全峰会，一起学习、宣传、贯彻、落实习近平总书记的重要讲话精神非常重要，非常及时。”

【中央网信办网络安全协调局副局长胡啸】

当前，网络空间已成为国民经济和社会生活的重要场所，网络技术已成为考察和衡量国家核心技术的重要指标，网络安全已成为国家安全的重要构成。在国际间竞争日趋复杂的背景下，进一步推进我国网络事业的规范、发展和创新，建设网络强国，具有重要的战略意义。

公安部网络安全保卫局总工郭启全在致辞中表示：“建立关键基础设施保护制度，加强重点领域关键基础设施保护，对维护国家安全、促进经济发展和社会进步至关重要。信息安全等级保护制度已进入到‘2.0时代’，等级保护制度是国家的基本制度，关键信息基础设施是这个制度保护的重点，二者缺一不可，密切相关。希望社会各界共同把国家的等级保护制度，进一步深化、完善，形成以国家自主知识产权为核心的竞争力。”

【公安部网络安全保卫局总工郭启全】

今年C3安全峰会已是成都市举办的第三届，对成都市网络空间安全产业发展起到了积极推动的作用。对此，成都市委副书记、市长罗强表示：“近年来，成都大力支持网络安全创新，将信息安全产业列入全市五大高端成长型产业之一，出台专项政策落地，促进产业快速发展，在与企业共建运营网络创新服务中心、与高校共建网络安全实验室等方面做了大量的工作。而作为国内最高规格、最具影响力网络安全行业盛会，C3安全峰会已在成都成功举办了两届，探讨网信领域前沿技术，深度交流网络安全防御策略，在应对不断进化的网络安全威胁方面形成了非常多的成果。”

【成都市委副书记、市长罗强】

亚信集团董事长田溯宁在开幕致辞中表示：“我们正在从百亿的连接走向万亿的连接，从‘互联网+’走向‘万物+’的时代，万物互联成为我们数字生活彼岸必不可少的最重要的未来。在这个新的数字化革命浪潮中，所有的关键基础设施，都与网络连在一起，网络安全尤其是关键信息基础设施安全非常重要。”

【亚信集团董事长田溯宁】

联动网络安全创新力量，推进网络强国建设

近日，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上发表重要讲话，要求汇聚全社会力量共同建设网络强国。习总书记强调，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众的利益也难以得到保障。这一重要指示在网络安全行业引起了强烈共鸣，为我国网络安全行业发展指出了明确的方向。

过去的十年里，互联网改变了我们的生活，而现在量子通信正在改变互联网。量子通信的出现，与人类追求信息安全的渴求分不开，尤其是在“棱镜门”发生后，各国高度重视信息保密工作。随着现代计算机计算能力的快速发展，目前常用的密码体制已无法满足对信息保密的要求，而量子通信的出现解决了这一问题。目前中国的量子保密通信城域网技术已成熟，能够达到商用水平，未来一旦实现更多的技术突破，市场空间将更为广阔。

【中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟】

中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟在题为《新量子革命》的主题演讲中谈到：“量子计算的能力随着比特数呈现指数增长，可以应用于密码破译、经典分析、药物分析等应用。量子计算在身份认证方面有着巨大的潜力，量子密钥产生速率远远大于经典的速率，使用简单算法对数据密钥加密并实现数据论证，可以提高安全性并减少数据延时。量子革命的另一个方向是量子通信，我们希望通过10-15年的努力，建立经过严密论证、与经典网络实现无线连接、通信一体的量子保密通信网络体系，强化网络安全、通信安全，数据认证和身份认证的安全。”

网络和通信让世界变得扁平化，让商业经济走向现代经济，进一步迈向数字经济，其中最重要的要素就是创新。当前，全球的信息产业进入跨界融合、系统创新、智能连接的新阶段，党的十九大提出，要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”， 以“自主创新推进网络强国建设”。这一重大战略部署把握了全球信息化发展变革趋势，有利于我国加快建设现代化经济体系。

【亚马逊AWS全球战略策划发展总经理 Issac Levin】

亚马逊AWS全球战略策划发展总经理 Issac Levin认为：“现在，云计算成为数字经济的基础设施，正在与大数据、物联网和人工智能快速融合。数据成为企业客户在业务创新中的核心，大数据、AI和IoT等新服务的云化，能够实现对各种不同类型及来源的数据进行挖掘和分析，从而为客户的快速创新提供更好的服务。在信息安全方面，云计算能提供更安全、更可靠的环节，并可以满足中国、北美、英国等国家和地区的法规遵从需求，更好的推动安全能力的变革与建设。”

当今世界已经进入由数据主导的时代，云计算、网络、大数据是数字经济参与者必须具备的优势资源禀赋。云计算的发展呈现出跨云融合、ABC（AI、BigData、Cloud）的融合、云与实体产业的融合的趋势。未来，云计算将是融合实体经济和数字世界的基础，大数据则成为产业发展的创新要素。

中国联通大数据公司总经理赵越认为：“在大数据时代，机遇与挑战并存，大数据开辟了国家治理的新路径，亦上升为国家战略，数据被视为国家基础性战略资源，各行各业的大数据应用风起云涌，大数据已经成为国家战略，在国民经济发展中发挥的作用越来越大。伴随着大数据的广泛应用，大数据安全问题也日益凸显。运营商承担着国家基础通信保障等国家安全的重任，也承担着保障消费者权益的社会责任，是大数据领域里面的安全守护者，数据资源的聚合者、创新应用的牵引者、产业生态的建设者。数据安全作为我们的生命线，我们的态度是‘零容忍’。”

【中国联通大数据公司总经理赵越】

本届C3安全峰会搭建了一个网络安全行业的深度沟通创新协作平台，联动包括政府机构、网络安全企业、网络安全协会在内的网络安全参与方，通过深入的交流与沟通，共同探索网络安全领域的方向与航路，在创新发展的主航道上远航，推动网络强国的建设。

聚焦重点行业，保障关键信息基础设施安全维护网络空间安全

随着信息化的发展，关键信息基础设施已经成为金融、交通等关系国计民生的重点行业的神经中枢，成为新时代网络强国建设的重中之重，也已经成为网络空间安全的“必争之地”。习总书记在讲话中不仅强调‘加强信息基础设施网络安全防护’，更指出‘要落实关键信息基础设施防护责任，行业、企业作为关键信息基础设施运营者承担主体防护责任，主管部门履行好监管责任’的工作要求，对于维护网络安全、实现网络强国目标意义重大。

在我国所颁布实施的《电子签名法》和《网络安全法》中，明确指明了可信身份的国家战略纲领要则。中央网信办、工业和信息化部和国家密码管理局等多个相关部门重点推动可信身份体系的发展，从顶层设计到产业联合，从前沿研究到技术应用。

亚信安全副总裁陆光明在主题为《可信身份体系助力网络安全发展》的演讲中表示：“可信身份体系是网络空间安全的基础，公民网络电子身份标识已成为虚拟社会管理的基础设施。通过自主研发掌握的核心技术，历经19年的发展，亚信安全的身份认证已经形成了全功能化、全行业化、全形态化、全维度化的多维度覆盖，支持数亿用户的认证与身份管理。通过对多个重要生产环节强身份认证保护，实现业务创新和合规操作，亚信安全希望能够助推统一身份管理平台在全行业上下游链条的可信链接。”

【亚信安全副总裁陆光明】

新平台、制度的建立有助于建立规范化、可管可控的网络安全管理体系，可大幅度减少网络泄密事件的发生，对遏制地下黑客产业链、保护公民隐私保护以及促进整个互联网产业的良性发展都有积极意义。

在网络空间安全框架中，物联网安全是互联网安全的延伸，产生了更多感知设备风险，相对于互联网安全更为复杂，而且物联网一旦出现安全问题，关乎我们的生命安危。 针对这种场景，亚信安全技术团队在大会现场展开了一场惊心动魄的“智能网联汽车劫持”演示，让参会人员真实感受到了车联网遭遇劫持和勒索攻击所造成的威胁影响。

【亚信安全技术团队进行“智能网联汽车劫持”演示】

亚信安全建议，车联网安全正成为信息安全产业发展的重点领域，安全问题也成为车联网发展道路上的挑战，只有将车联网产业链涉及的元器件供应商、设备生产商、整车厂商、软硬件技术供应商、通信服务商、信息服务提供商联动起来，才有可能解决汽车控制安全、数据安全、功能安全等复杂问题，为车联网的安全的未来铺平道路。

新征程，合力共为建设网络强国

随着中国互联网发展进入新时代，以及网络强国战略、国家信息化发展战略、国家大数据战略、‘互联网+’行动计划、电子商务系列政策措施等一系列重大战略和行动的实施，中国数字经济进一步创新发展，呈现出了良好的发展态势。

“在网络安全产业发展的区域联动协同中，成都正凭借其高新技术产业、科技人才等优势，向着‘网络安全第一城’的目标不断前进”， 亚信安全董事长何政指出，“亚信安全与成都市在基金、人才、影响力、试点示范和产业集聚等多方面展开深入合作，促进产业资本体系构建，搭建产学研人才培养体系，建设具有全国影响力的标杆试点，助力成都打造世界级的网络安全产业基地。”

目前，亚信安全已经建设完成成都市信息安全公共服务平台并全面投入运营，面向政府和企事业单位提供态势感知、安全预警、钓鱼网站监测服务、DNS防篡改监测服务、远程漏洞扫描等多项网络安全服务。充分发挥了公共服务的职能，可以实现事前监控预警、事中防御处置、事后溯源取证的城市网络安全一体化全流程管理，做到重大安全事件无遗漏，并在WannaCry勒索病毒爆发期间向多家单位和部门提供了现场技术支持，收到多家单位的认可与高度评价。

国家信息中心副主任马忠玉、自然资源部信息中心总工程师顾炳中、四川大学网空间学院常务副院长陈兴蜀、华为网络安全领域总经理宋端智，万国数据高级副总裁汪琪参与了主题为“联动 ? 聚力”的高端对话环节，一致认为加强网络安全保障能力建设，单靠几个安全设备、几家企业孤军奋战的时代已经结束。整个网络安全产业进行广泛联动，汇聚一切力量共同应对新的安全挑战才是维护网络安全的新征程，行成安全命运共同体，才能真正的助力网络强国梦。

【C3安全峰会高端对话】

亚信安全副总裁、亚信网络安全产业技术研究院院长刘东红作为高端对话主持人谈到：“新时代，科技不断进步，人民生活水平不断提升，但与此同时网络安全等非传统安全挑战也在不断升级。营造清朗网络空间、建设网络强国，需要全社会共同创造。亚信安全希望联动各方，联动前沿科技及策略战术，赋能产业互联网和安全生态，汇聚所有力量，从而形成维护网络安全的强大合力，对抗复杂安全威胁，引领产业健康发展。”

已经举办两届的C3 安全峰会，已经成为前沿网络安全技术交流与展示的顶尖舞台，为期两天的C3安全峰会包含19个技术、管理及行业分论坛，以及100多场围绕量子计算、IoT、车联网安全、人工智能与机器学习、云安全、移动安全、大数据安全、保障关键信息基础设施安全等新兴技术领域和行业应用的精彩演讲。

本次峰会还特别设置智能网联汽车网络安全闭门座谈会、全球数据跨境流动政策与实践座谈会这两大闭门论坛。智能网联汽车网络安全闭门座谈会基于车联网范围不断扩展、相关网络安全威胁加深的背景，探讨如何打造安全的车内装置，并监控和保护车内关键组件的信息安全；全球数据跨境流动政策与实践座谈会重点聚焦数据出境法律法规、标准指南体系解读，分享数据出境国际治理话题，探讨跨国企业国内国际运营实际问题及解决方案。

新时代、新发展，带来了新威胁、新风险，要求我们交出发展新答卷，以“联动.聚力”为主题的C3安全峰会联动各方，聚集力量合力演奏“安全产业交响乐”，共同助力中国网络强国建设。



