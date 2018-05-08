联动·聚力 亚信安全2018合作伙伴峰会隆重召开

以“联动·聚力”为主题的亚信安全2018年合作伙伴峰会在成都召开，来自全国的500多家合作伙伴汇聚一堂。在此次会议上，亚信安全对过去一年取得的卓越业绩、生态建设成果、以及多元化的解决方案与成功案例进行了全面解读

至顶网安全频道 05月08日 综合消息： 今天，以“联动·聚力”为主题的亚信安全2018年合作伙伴峰会在成都召开，来自全国的500多家合作伙伴汇聚一堂。在此次会议上，亚信安全对过去一年取得的卓越业绩、生态建设成果、以及多元化的解决方案与成功案例进行了全面解读，并宣布了2018年公司“加速、进取、可持续”的发展战略，以及最新的合作伙伴发展策略与渠道奖励机制，并将围绕政府、交通、金融、医疗、能源和运营商等重点领域的关键信息基础设施重点打造场景解决方案。

【亚信安全2018合作伙伴峰会隆重召开】

放眼未来，亚信安全将与合作伙伴携手，砥砺前行，强化合作伙伴相互之间的联动协同、集聚安全动能、与全产业链上下游共建生态，共同探索网络安全领域的方向与航路，共擘网络安全未来创新发展美好前景，共同筑建中国网络强国梦！

汇聚所有力量 助力网络安全强国梦

在近期召开的全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记强调没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障，并要求汇聚全社会力量共同建设网络强国。这一重要论断在为我国网信事业指明前进方向的同时，也给网络安全产业发展提供了新动能。亚信安全紧紧抓住国家对网络安全战略不断升级、网络安全法进入执法新阶段的大背景，通过网络安全核心技术的自主创新，以及合作伙伴的鼎力支持，在产品、业务、渠道等多个层面取得重大进展，实现了战略目标的进一步突破。

【亚信安全董事长何政】

亚信安全董事长何政谈到：“十九大之后，我国的网信事业迈入新征程，国家的网络安全战略不断升级，网络安全法也进入到执法新阶段，我国的网络强国战略进一步得到加强和落实，这将对我国信息安全产业带来深远的影响。亚信安全将进一步落实企业主体责任，汇聚‘政产学研用’五位一体的所有力量以新动能推动新发展，助力网络安全强国梦。”

2018决胜之年战略：加速、进取、可持续

秉承着“生态建设、生态强化、生态延伸”的发展战略，亚信安全圆满完成“2016开局之年”和“2017攻坚之年”的战略目标并取得卓越成效，在认证与接入管理、安全及漏洞管理、企业终端安全等细分市场领域实现市场领跑，并持续在云安全、身份安全、邮件安全、服务器安全、APT/网络威胁治理、态势感知等领域持续引领。

【亚信安全CEO张凡】

亚信安全CEO张凡表示：“2018年亚信安全合作伙伴大会的主题是‘联动?聚力’，我们希望联动各方，联动前沿科技及策略战术，赋能产业互联网和安全生态，汇聚所有力量，从而形成维护网络安全的强大合力，对抗复杂安全威胁，提升我国网络安全的整体能力，并能够引领网络安全产业的健康发展。”

随着网络安全法的出台，等级保护与关键信息基础设施的相关要求与规范迫切需要完善。过去一年，亚信安全通过在技术与应用层面的联动，助力贯彻网络安全法等系列法律法规，并参与了多项标准的制定，包括智慧城市、态势感知、大数据、等级保护、关键信息基础设施等。实现网络安全有法可依有章可循，助力关键基础设施行业安全体系建设，助力打击网络犯罪。

【亚信安全副总裁刘科】

亚信安全副总裁刘科指出，借助中国网络安全市场高速发展的态势，亚信安全在政府、

能源、金融、交通等领域取得了重大突破。新的一年，我们实现可持续发展，加速技术产品创新，加快市场开拓步伐，加强人才队伍建设，推进产业基地孵化计划，推出创新产品研发新机制，完成面向不同行业的场景化方案能力，联动全产业链上下游合作伙伴在新技术时代的升级转型。”

构建网络空间补救恢复能力 保护关键信息基础设施

随着我国数字化进程的整体提升，关键信息基础设施已经成为金融、交通等关系国计民生重点行业的神经中枢。近年来，针对关键信息基础设施的新型攻击和破坏手段层出不穷。 在《网络安全法》、《国家网络安全事件应急预案》等法律法规提出对监测预警、应急处置具体要求的背景下，构建网络空间补救恢复能力，确保企业业务在安全威胁下的可用性和恢复能力、以维系业务关键应用的正常运维、进而降低风险，成为安全能力建设的新方向。

亚信安全通用安全产品总经理童宁解读道：“构建网络空间补救恢复能力就是要让关键信息基础设施在业务环境具备适应性能力、风险预测能力、遭受入侵后的对抗能力、被攻击后的恢复能力，确保数据泄露损失最小化、通过业务的补救恢复能力，实现业务连续性的最大化。具体来说，网络空间补救恢复能力的构建应该分别从政策法规、理论方法、技术工具和人员培养四个维度实现。”

【亚信安全通用安全产品总经理童宁】

童宁强调，在网络空间补救恢复能力的构建过程中，简单来看可以分为三层结构，分别是战略层、战术层和工具层。在战略层构建完善的补救恢复能力框架，在战术层构建威胁事件响应流程，并通过技术工具进行精密编排联动，建立安全事务指挥平台的整体体系。目前，亚信安全正在不断完善网络空间补救恢复能力的理论方法与技术工具，将威胁分析、调查取证、威胁情报、应急响应服务等方面的新兴技术优势融入到体系建设的整体框架之中。

安全联动 共奏和谐共生“交响乐”

随着现代企业办公空间逐渐延伸到虚拟化和云端，网络安全的边界正在变得模糊，本地部署与周边防御远远不能对抗日益精进的网络安全威胁，构建全方位安全态势感知的“多层次防护体系”至关重要。

【亚信安全技术支持中心总经理蔡昇钦】

亚信安全技术支持中心总经理蔡昇钦指出：“要构建多层次防护体系，单个网络安全产品或是企业往往存在解决方案单点上的短板，难以有效的防护包括关键基础设施在内的防护目标。因此，亚信安全倡导与前沿的科技和策略研究，以及网络安全业界的产品及方案全面联动，共奏和谐共生的‘交响乐’，实现集中式威胁共享和可视性，帮助客户对抗无边界风险。”

“实现全方位安全态势感知，是构建安全联动体系的方法和关键点，亚信安全正在通过产品联动，实现威胁信息通过Web API与第三方应用程序共享，以提升整体的安全态势感知能力”。蔡昇钦强调，“目前，亚信安全的安全联动解决方案已经在能源、交通等多个行业落地，通过云端与本地的威胁情势共享，帮助行业客户保护关键基础设施安全。”

联动聚力 迎接新时代新征程

成立三年来，亚信安全实现了从融合创新到进取引领。特别是在云安全、身份安全、大数据、移动安全、服务器安全、互联网接入控制、企业终端安全领域实现高速发展，取得了一系列骄人成绩。2017年，全球首只WannaCry勒索蠕虫爆发，亚信安全成为首个利用新兴技术成功抵御该病毒的厂商，不断践行以全球领先技术推动实施国家自主可控的战略。

面对2018决胜之年的发展，张凡表示：“在新时代的产业发展中，我们要与合作伙伴共同成长，共同拥抱数字化时代的大势！在新的一年，随着新技术、新威胁、新应用的快速发展，特别是国家对关键信息基础设施领域安全防护要求不断升级，我们将联合‘政产学研用’五位一体的合作伙伴在技术能力、人才储备以及业务模式等方面共同实现跨越式升级，汇聚一切力量助力网络强国建设，为中国信息安全产业迈向新征程贡献更大力量。“



