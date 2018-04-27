思科加大安全创新与投资 为终端设备和电子邮件提供全面保护

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当前员工仍然是企业最宝贵的资产，但在网络安全方面，他们却可能引发风险。攻击者正在制作看似真实但极具针对性的欺诈电子邮件，利用它们向毫无戒心的用户传播恶意软件。一旦得手，大部分公司在收入、客户、机会和现金成本方面的损失可能会达到50万美元甚至更多。为有效打击针对员工的高级威胁的兴起势头，思科宣布推出全新电子邮件安全服务，以帮助用户有效抵御这些欺诈性电子邮件，同时还推出了保护员工设备免受勒索软件、加密挖矿恶意软件和无文件恶意软件攻击的新功能。
市场上几乎所有终端设备安全解决方案都声称能够拦截99%的恶意软件。但是，我们该如何应对另外1%使用先进技术逃避检测的威胁？面向终端的思科高级恶意软件防护（AMP for Endpoints）是一款云托管终端设备安全解决方案，能够帮助客户有效抵御攻击，发现1%的漏网之鱼，避免对业务产生重大威胁。思科在该解决方案中添加了一系列新功能，包括：
思科发力全新电子邮件安全服务
无论威胁环境如何变化，恶意电子邮件和垃圾邮件始终是攻击者分发恶意软件的重要工具，并且其中的许多威胁都会到达终端。企业必须保护其公司域名不会被作为恶意电子邮件的传递机制而滥用，并保护其内部用户免受来自可疑发件人的电子邮件的网络钓鱼和欺骗攻击。
思科正在积极应对这些问题，更有效地防止钓鱼攻击中使用的电子邮件身份欺诈。为实现此目标，思科与Agari签署了一项OEM协议，以推广和销售可增强其电子邮件安全产品的新服务。新推出的电子邮件安全服务包括：
通过托管安全服务推动部署
为支持各种规模的客户充分实现这些新功能的优势，思科扩展了与ConnectWise的关系，支持托管服务提供商（MSP）将思科安全作为其产品组合的一部分提供给客户。全新ConnectWise Advanced Security Dashboard便是思科与ConnectWise深化合作的成果。这一云管理平台与ConnectWise Manage业务管理解决方案全面集成，对ConnectWise Unite with Cisco提供了重要补充，后者是一个面向托管服务提供商的门户，这一门户基于领先的思科云托管产品。全新ConnectWise Advanced Security Dashboard让托管服务提供商能够采用思科安全产品组合，推出更出色的托管安全服务。这些产品包括面向终端的思科高级恶意软件防护（AMP for Endpoints）、思科Umbrella、思科 Stealthwatch Cloud、思科ASA（Adaptive Security Appliances）、思科Firepower新一代防火墙和思科Meraki® MX设备等。
思科全球安全事业部产品高级副总裁Jeff Reed表示：“思科深知，要保护员工的安全，确保终端设备万无一失，仅仅将病毒拒之门外是远远不够的。攻击者会充分利用互联网、电子邮件和网络作为载体，入侵终端设备。通过在互联网上部署的云防御机制，我们能够为员工提供更可靠的保护。同时，思科还是为数不多的几家正在努力消除电子邮件身份欺诈威胁的公司之一。我们致力于通过深化合作、加大投资和促进创新，为客户推出最出色的电子邮件与终端设备保护产品。”
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