从视频管理平台到安防人工智能平台 东方网力开启下一个黄金五年

成立于2000年的东方网力已完成成人礼，在过去近20年的岁月里，引领并推动了一个时代的发展。面临产业新机遇，期待在下一个五年，东方网力成为全球安防人工智能平台的引领者。

有人说：“机械思维驱动了工业革命，数据思维则引爆了智能革命。”

当下，我们就有幸身处这场伟大的智能革命之中，云计算、大数据、人工智能这些技术正在为各个行业迈向智能化而贡献力量。在智能技术的驱动下，我们的社会活动将会产生何种变化，我们未来城市又会朝着哪个方向发展？

为此，4月26日，东方网力在京举办小型媒体沙龙，结合自身在计算机视觉多年耕耘经验，从安防发展历程、当前AI在城市中的热点应用以及AI城市未来发展趋势等多个角度，与业内多家媒体交流互动。沙龙与会者认为，以AI为代表的新技术将进一步促进智慧城市的美好发展。

大处着眼：技术驱动，行业前景

如今，业内什么最热，毫无疑问是人工智能。

2016年，伴随阿尔法狗打败围棋世界冠军，AI再次受到广泛关注。与前两次AI爆发不同的是，由于这几年云计算、大数据等技术的相继成熟和深入应用，促使AI具备了落地的条件，随后深入到各行各业。除了众所周知的消费领域之外，安防领域也是深度应用的行业之一。自此，AI开始在城市治理方面崭露头角，大到城市安全，小到社区管理，发挥的作用、体现的价值越来越重要。

因此，2016年称得上是安防领域的一个分水岭。在此之前，安防硬件设备的销售和使用占据主导地位，看重的是数据的获取，各种超清摄像机、超大容量存储设备应接不暇；当前端建设逐渐普及后，安防领域更看重“用”，精准采集数据之后，更要挖掘海量数据的深层价值；于是，平台化、智能化成了最显着的特征。

从硬件解决方案到智能化平台的转变，体现了时代变迁对安防领域的需求变化。过去，安防强调的是事后查证，“存”下来即可；现在，安防领域则希望实现事前预防、事中干预，这对数据分析能力提出了非常高的要求。

用户需求的变化导致技术变迁，并进一步推动安防产业发展。比如，在技术层面，单纯停留在硬件层面的创新开始减少，软件层面的创新大幅提升，大数据处理、分析能力，人脸识别技术等开始大范围普及和应用，涌现出越来越多的新型基于算法的新兴独角兽企业。

这种转变对传统安防企业带来挑战。

从产业环境分析，每次时代变革之际，淘汰的往往都是那些守旧或冒进的企业。相反，迎接趋势，因势利导的企业往往会有更大的突破，安防领域也是如此。

尽管传统安防企业没有新兴创新企业的曝光率高，但它们拥有的也是新兴企业无法企及的：十数年如一日的磨砺和积累，成就对行业的理解程度，包括技术层面、客户层面以及应用层面等。而面向未来，深刻了解行业需求，这仍然是传统安防企业的核心竞争力。

同时，安防产业发展虽然历经数十年，成长空间依旧很大。此前的金盾工程、平安城市等一系列规划推动安防产业快速发展了十数年。近些年，伴随雪亮工程、公安大数据、智能感知网等一系列国家和地方政策的出台，安防产业将迎来新一轮的爆发。

中投顾问预测，2018年中国安防行业市场规模将达到6610亿元，未来5年（2018-2022）年均复合增长率约9.81%，到2022年将达到9613亿元。

所以总体来看，新技术驱动行业应用发展，安防市场带来新一轮增长。在这一场变革中，新型科技企业以及传统安防企业，都在用新技术竞相进入新时代。

小处着手：智能安防社区解决方案三步走

显而易见，安防行业面临着新一轮的洗牌和调整。东方网力作为传统安防领域的典型代表，在这轮新的发展契机中，确定了"N科技 AI城市 用创新科技推动全球AI城市的涌现与发展"的崭新使命。

之所以这样定位，除了对安防技术发展趋势——进一步深化人工智能与应用场景的结合落地，市场需求——从上往下沉的精确研判外，还离不开此前的实践积累。比如在上海的智能安防社区试点中，东方网力推出的智能安防社区解决方案表现出色。

整套智能安防社区解决方案以视频为基础，以人、车为核心目标，重点解决四个方面问题，一、流动人口管理，二、基础数据管理，三、社区综合治理，四、社区安全和便利。

从应用角度来说，东方网力推出的智能方案分三步走。第一步，整合社区监控系统、门禁管理系统、微卡口系统、消防系统等多类系统的动态感知数据，并向公安图像网和政务外网推送共享。

第二步，基于大数据分析技术，实现对社区内海量数据的深度挖掘和应用，通过图计算、深度学习等技术把数据分类、聚类、关联、预测。实现对隐藏在数据中难以被发现的内在规则进行梳理，并从中提取潜在的有价值的信息。

第三步，面向用户提供应用服务。比如面向住户提供身份证、IC卡、手机App开门等应用；面向管理单位提供房屋和人员登记、发卡授权、信息推送、设备管理等应用；面向公安机关提供数据采集、汇聚，人脸布控、轨迹刻画等服务。

以上三个阶段形成一个完整的闭环，从而实现信息采集、数据分析和提供服务，能充分应对社区管理的四个难题。

这套方案是具备可复制性，它可以轻松应用到学校、医院、车站、公园等公共场所，而所有这一切元素共同组成了城市的概念。正如在媒体交流会中东方网力副总裁张晨先生所说，智能安防社区解决方案在上海试点成功并得到推广，标志着东方网力在推动警务流程再造和社会治理领域有了跨越式发展。这也是为什么东方网力会定下“N科技 AI城市 用创新科技推动全球AI城市的涌现与发展”全新使命的重要原因。

再出发：成为行业引领者

成立于2000年的东方网力已完成成人礼，在过去近20年的岁月里，引领并推动了一个时代的发展。

在安防IT化时代，东方网力早在2003年率先提出“Building Video Internet”的愿景。这些年走来，东方网力为国内8个省级联网平台、63个市级联网平台提供服务，并成功为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、北京APEC会议、2017年金砖国家峰会、天津全运会、内蒙古自治区成立七十周年及建军90周年阅兵等特大型活动提供安保服务。

在面临产业新机遇之时，东方网力将在全球范围内加大深度学习、视频结构化、AI智能摄像机方面的研发和产业化投入；围绕城市这个产业互联网最大的应用场景进行布局，积极在公安、综治、智能社区、轨道交通、医疗、教育等众多行业将前沿技术产品化落地，期待在下一个五年，成为全球安防人工智能平台的引领者。

今天，中国已经成为一个数字经济大国，数字中国已经成为全社会共同努力的目标，AI城市一定会成为数字中国建设中重要的内容，打造AI城市不仅能够让城市功能智能化，更能普惠民生、提升生活幸福感。

东方网力作为AI城市的推动者，将再一次出发，为AI城市和数字中国建设添砖加瓦。