北京飞搜科技荣获智能安防领域十大最具价值奖

经过多方收集、梳理及委员会评选，北京飞搜科技荣获智能安防领域十大最具价价值奖。

至顶网安全频道 04月20日 综合消息： 近年来，围绕人工智能、大数据的创新创业层出不穷，整个科技行业呈迅猛发展态势。为进一步推动科技行业健康发展，Xtecher与国家发改委、中国投资协会、投资咨询专业委员会共同举办了“十大最具价值”科技项目遴选活动。

伴随着经济的进步发展，国民更加注重企业、社区、公共场所、家庭等安全防范问题，安全及安保需求与日俱增。而创新是当下安防行业的产业升级的推动力，智能化是安防行业产业升级的必然趋势。2018智创未来科技大会，是基于主办方“十大最具价值”科技创新企业/项目遴选活动举办的线下盛典，旨在寻找、发掘优秀且具有行业价值和趋势引领性的科技创新创业企业/项目，通过选拔、发布、推广、宣传环节，为科技创业环境注入清流，为科技创投圈搭建一个最具现实意义的资源共享、交流的平台。此次活动吸引了科技领域数千家创新企业/项目的关注，由行业专家学者、以及上百家着名投资机构组成权威评审团共同议定评审出结果。

经过多方收集、梳理及委员会评选，北京飞搜科技荣获智能安防领域十大最具价价值奖。

作为全球领先的深度学习技术提供商，北京飞搜科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司已经申请了近50件发明专利，50件商标，获得20项软件着作权和多项行业认证的标准。公司的核心团队来自诺基亚、法国电信、富士通、微软、英特尔等世界500强企业，具有海外的工作经历和国际视野，以及多年的管理、开发和服务经验。北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)不但提供安防、监控、交通、电信等领域的智慧城市解决方案，还通过阿里云，华为云，amazon平台, 为企业与个人提供人脸/图像识别的SAAS服务; 离线SDK技术授权服务等。公司已经服务了200多家客户，包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、台湾广达等国内客户，以及土耳其、科威特、新加坡、捷克、法国等多个国家的企业客户，为他们提供视频监控、智能鉴黄、人脸识别、图片识别、无人驾驶，线上购物支付、机器人等技术支持。

北京飞搜科技市场部总监张鹏领取十大最具价值奖

飞搜科技市场部总监张鹏表示：今年，政府工作报告中反复提及“创新”一词，并指出，2018年要加强国家创新体系建设，加快创新成果转化应用。北京飞搜科技把握世界新一轮科技革命和产业变革大势，深入实施创新驱动发展战略，不断增强创新力和竞争力。自2015年成立以来，专注于人工智能，计算机视觉和深度学习的研发，并把研究成果应用到城市运营中，让城市更加安全，交通更加高效，生产更加智能、购物更加方便。公司力争在2020年底成为国内领先的智慧城市解决方案提供商。



