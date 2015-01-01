RSA收购内部威胁检测初创公司Fortscale

Dell Technologies旗下网络保护业务RSA Security LLC近日签署协议，将收购专注于打击所谓内部威胁的初创公司Fortscale Security。

至顶网安全频道 04月09日 编译：Dell Technologies旗下网络保护业务RSA Security LLC近日签署协议，将收购专注于打击所谓内部威胁的初创公司Fortscale Security。

这次收购消息正好赶在本月底面向网络安全专家的RSA Conference大会举行前公布，交易的财务条款没有对外披露。据RSA透露，它计划使用Fortscale的技术来加强其NetWitness威胁检测和响应产品。

位于旧金山的Fortscale公司开发了一个平台，该平台使用机器学习来识别企业网络中可疑的用户行为，例如黑客试图使用工作人员的合法登录凭据来获取敏感数据。Fortscale声称，它的软件也可以捕获更多微妙的违规行为，例如一名高管与一名缺乏适当访问权限的员工共享一个帐户。

Fortscale的平台通过使用用户过去活动的历史日志来检测这类事件，以创建正常行为的“基准”。如果工作人员突然从不熟悉的位置登录到系统中，或者显示出某种已经被盗用的迹象，则软件会发出警报。

把Fortscale平台整合到NetWitness中对于RSA来说应该相当简单。这家初创公司提供了一种名为Presidio的产品，专门用于让网络安全公司将内部威胁检测功能嵌入其解决方案中。

RSA应该会通过这次收购Fortscale获得的技术来补充NetWitness UEBA——RSA在宣布这次收购同时发布的两款新工具之一。该产品提供了用户行为分析功能，用于识别与该初创公司所专注领域相同的威胁。

另一款名为NetWitness Orchestrator的新工具是基于另一家与RSA合作的安全公司Demisto的技术。该工具可以分析过去网络保护团队对于各种事件是如何做出响应的，以提供关于如何最好地处理新情况的建议。

在被RSA收购之前，Fortscale累积筹集了2300万美元的风险资本。