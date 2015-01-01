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至顶网安全频道微步在线入选《2018年最值得关注的20家安全创业公司》

微步在线入选《2018年最值得关注的20家安全创业公司》

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美国知名安全媒体eSecurity Planet于2月26日发布了《2018年最值得关注的20家安全创业公司》。专注于威胁情报领域的微步在线作为唯一的中国公司入选。

来源：至顶网安全频道 2018年3月30日

关键字： 微步在线

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美国知名安全媒体eSecurity Planet于2月26日发布了《2018年最值得关注的20家安全创业公司》。在这篇文章中，作者Jeff Goldman、eSecurity Planet资深作者选取了20家热门的安全创业公司，这些公司专注的领域有IoT、区块链、人工智能和机器学习。专注于威胁情报领域的微步在线作为唯一的中国公司入选。

入选这篇文章的公司成立年份在2014年到2017年之间，融资轮次基本在C轮之前，多提供可切实落地的解决方案和聚焦到特定行业的服务模式。其中，Awake Security入选了2018年RSA大会创新沙盒大赛，并成为了进入总决赛的十家公司的一员。RSA创新沙盒大赛可以称得上是全球安全行业的顶级评审赛事，入选者往往会成为当年的安全创新技术榜样，并且在接下来的融资、并购活动中受到极为热烈的追捧。Awake Security 提供基于机器学习的安全分析平台，结合网络流量等数据，为分析师提供了一个上下文丰富、可以持续进行追踪的高级分析功能系统。

另一家值得关注的公司是Shift Technology。这家公司的特色是将人工智能与保险业结合起来，通过人工智能来让保险索赔的欺诈检测流程自动化。有意思的是，这家成立于2014年的公司在给自己的产品命名时使用了满满的星战元素，他们推出的第一个SaaS产品名为Force，而接下来要推出的自动索赔处理解决方案则名为Luke。

另外可以期待的是，以上提到的这三家明星安全创业公司都将参加4月的RSA大会，届时参会者们将有机会和这些团队进行面对面交流。

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