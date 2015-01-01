中国云信任报告发布： 74%中国IT决策者认为云值得信任 

3月28日，云栖大会 · 深圳峰会上，阿里云与IEEE（电气电子工程师学会）中国联合发布《中国云信任报告》。报告调研了来自16个行业，近1300位中国IT、运维、安全负责人，首次反映了中国企业对云技术的接受度和信任状况（包括已上云，即将上云和未上云企业）。

至顶网安全频道 03月29日 综合消息： 3月28日，云栖大会 · 深圳峰会上，阿里云与IEEE（电气电子工程师学会）中国联合发布《中国云信任报告》。报告调研了来自16个行业，近1300位中国IT、运维、安全负责人，首次反映了中国企业对云技术的接受度和信任状况（包括已上云，即将上云和未上云企业）。

《中国云信任报告》发现：

· 在中国，云已经逐渐成为企业所接受的主流IT技术和商业模式：60%的企业用云支撑主营业务网站，过半数企业用云支撑核心业务系统。初创公司群体中，业务全部上云的比例达到59%。

· 中国企业对云的信任状况高于预期：74%的企业，已经认为云值得信任，近半数企业，认为云上更加安全；已经上云的企业，对云计算的信任度高出未上云企业52%。

· 中国企业逐步重视云计算安全：26%和23%的企业认为，云服务提供商未来需要在用户数据安全保护，和灾备隔离措施上继续加强；安全问题、知识技能缺乏、上云成本仍是阻碍中国企业上云的三大因素。

IEEE亚太区高级总监华宁认为：“云隐私、数据安全、网络安全等课题，逐渐被业界和学术界所重视。《中国云信任报告》希望给各行业研究者一份真实、有效的参考，呼吁全球在云计算安全领域有更多的研究投入。”

阿里云安全事业部总经理肖力表示：“未来，全球企业的业务终将‘在线’。线上的安全，是云服务提供商和企业需要共同肩负的责任。阿里云始终视数据隐私保护为第一原则，我们希望企业能更好地认识、信任云计算，借力云来解决互联网的安全问题。”

据悉，Gartner预计，2020年全球云计算市场的规模将达4110亿美元。当云计算在全球和中国做加速跑时，安全和隐私逐渐成为全球上云者的首要衡量标准，企业对云服务提供商的安全性、合规性提出了更高的要求。2015年，阿里云在业界率先发起“数据保护倡议”，强调云服务提供商有责任和义务帮助客户保障其数据的私密性、完整性和可用性。2017年，阿里云在《IDC MarketScape：中国云服务提供商，2017厂商安全评估》位居领导者区间，因安全能力和投入双项领先，被媒体称为“最重视安全的云服务提供商”。

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https://files.alicdn.com/tpsservice/9f52420f910119f47de16cbb9662c734.pdf



