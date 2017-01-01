调查显示：针对云的特有安全防护非常重要

领先的云融合安全和数据保护解决方案供应商梭子鱼网络于美国加州时间3月22日发布一份关于“防火墙和云安全”的调查报告。“防火墙和云安全”调查报告帮助我们更好地了解现今云端安全的现状。

至顶网安全频道 03月28日 综合消息： 领先的云融合安全和数据保护解决方案供应商梭子鱼网络于美国加州时间3月22日发布一份关于“防火墙和云安全”的调查报告。这份调查报告的数据主要来源于负责云环境的IT专业人士。该调查共收集了来自全球600多名受访者的反馈，涵盖了云安全方面的体验和意见。我们已经将关于云端安全现状的各种问题发送给了被调查者，他们都在云架构环境中肩负着重大的安全责任。

主要调查结果包括：

云平台正在重新定义防火墙的角色

83%的受访者对于在云平台中部署传统防火墙抱有疑虑，而39%的受访者认为“定价和授权不适合云平台”，34%的受访者认为“缺乏集成会阻碍云平台自动化”。这两类问题成为他们最为关心的焦点。

在云特有安全防护中找到的价值

74%的受访者认为“与云管理、监控和自动化功能集成”是最有利的云融合防火墙功能，而59%的受访者提到“易于云开发人员部署及配置”可以作为第二个最有利的能力。

DevOps团队受益于安全自动化

在采用了DevOps、DevSecOps或CI / CD（持续集成和持续部署）的企业中，93%的企业面临着将安全融入这些实践的挑战。

“根据这次调查提供的信息，有些内容很有见地。我们得知有些企业，尤其是更大型企业对于如何通过云部署来应对安全问题一直存有问题和疑虑。造成这种情况的原因有很多，但对于习惯在传统数据中心架构下运营的企业来说，迁移到云端时需要转变思维方式，进行创新思考，以便在安全方面达成目标。使用专门为公有云设计的安全工具实际上可以使企业比纯粹在本地部署运营时更加安全”梭子鱼公有云事业部副总裁Tim Jefferson表示。

梭子鱼云融合防火墙（CloudGen防火墙和CloudGen WAF）可以为云连接网络提供以下安全性、访问和可靠性功能：

梭子鱼云融合防火墙旨在为云和混合云环境提供网络和应用安全。他们提供云融合功能，包括计量计费、DevSecOps团队的API支持、全网状连接和可扩展性，以帮助企业在其云部署时融入安全功能。亮点包括：

· 良好的公有云架构 — 直接与公有云架构集成，为DevOps工具和自动化工作流程提供API集成，并在混合环境中进行集中管理。这可以在不影响安全状况的情况下为客户保障云平台的便捷性。

· 为特定于云的特性提供支持 — 支持云的独特需求，包括水平可伸缩性、分布式策略集、全网状连接和南北流量管理。满足这些要求使客户能够在部署、弹性伸缩、高可用性、网络和监控方面充分利用云自动化带来的优势。

· 匹配客户的云消费模式 — 授权允许客户根据其当前的公有云消费模式部署安全性。

资源:

关于 “防火墙和云安全，”调研报告 请访问:http://cuda.co/sr762



