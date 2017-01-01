华为安全商业联盟成立，微步在线成为业务架构大脑重要助力

2018年3月23日，在华为中国生态合作伙伴大会2018上，华为发起了“华为安全商业联盟”，旨在联合业界各细分领域中的领先厂商，协同打造面向中国网络安全市场的商业联盟。

2018年3月23日，在华为中国生态合作伙伴大会2018上，华为发起了“华为安全商业联盟”，旨在联合业界各细分领域中的领先厂商，协同打造面向中国网络安全市场的商业联盟。微步在线作为中国威胁情报领域的领军企业，成为华为安全商业联盟中唯一威胁情报联盟伙伴，也是唯一北向合作伙伴，在华为安全商业联盟中与华为共同为整个联盟赋能威胁情报能力。

华为安全商业联盟业务架构共分为三层，包括安全分析器、安全控制器、安全执行器。其中，安全分析器是整个联盟生态系统的大脑，收集安全业务相关数据；威胁情报联盟伙伴收取来自安全分析器的样本并返回相应威胁情报，辅助安全分析器基于AI和大数据技术进行云端分析检测，精准检测已知和未知威胁，并自动通知安全控制器进行威胁处置；安全控制器基于分析结果或安全运维人员指令对联盟伙伴产品进行协同调度，并与华为网络设备深度协同，实现全网协同防护和快速安全处置；安全执行器由华为和联盟伙伴产品共同组成，覆盖网络、终端和应用等多个层面，实现不同业务场景下的安全防护，在安全控制器的统一协调下联动协防，提升整网安全防护效果。

安全分析器与威胁情报联盟伙伴的联动，在微步在线市场合伙人李秋石的演讲中得到进一步的阐述。在《网络安全：构筑智能防御体系，防患于未然》分论坛上，李秋石解答了微步在线与华为的合作模式：

微步在线通过提供检测与分析API的方式，将威胁情报平台（Threat Intelligence Platform）和威胁情报云与华为三大网络安全产品沙箱FireHunter、USG系列下一代防火墙、NIP系列入侵防御系统联动打通，从而实现情报驱动的安全智化解决方案。赋能华为安全商业联盟威胁即时检测与分析能力，让微步在线与华为的安全产品能力充分发挥各自优势，形成合力，驱动华为安全商业联盟的业务架构运转，从而实现联动协防，提升整网安全防护效果。

华为交换机与企业网关产品线网络安全领域总经理宋端智表示：“华为安全商业联盟旨在通过联盟伙伴的携手合作和共同努力，应对当前企业业务云化、互联网化进程加速趋势，为客户在检测、处置等阶段提供高度自动化的协同安全解决方案，在数字化转型的道路上防患于未然。”

微步在线作为专业的独立第三方威胁情报厂商，具备最开放的兼容与联动基因，可与各品牌厂商的安全防护软硬件联动，用户购买了我们的威胁情报软硬件产品及服务后，可通过API/Syslog等方式和IPS，WAF，SIEM、SOC、NGFW、等软硬件系统连接起来，实现情报驱动的安全智能防护。