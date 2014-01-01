勒索病毒肆虐，下一代云桌面成热门解决方案

近期爆发的各类勒索病毒大多正是通过终端电脑感染并进行传播，并通过终端电脑作为跳板对服务器进行扫描攻击，获取权限后对各类数据和文件进行加密，最终导致各类信息系统无法使用。

一直以来，信息安全都是各行各业持续关注的热门话题，企业或单位的各类IT信息系统一旦遭遇黑客入侵、病毒木马破坏等安全事件，势必会影响企业正常的业务开展，带来不可估量的严重损失，特别是在医疗行业，对信息系统及数据的依赖程度极高，一旦发生信息安全事件，将会影响整个医院正常的业务开展，轻则门诊、收费、住院等功能受到影响，重则全面业务瘫痪，延误病人就医，危及病人生命，同时也将使得抱怨投诉甚至冲突频发，严重影响医院声誉及社会稳定。



医疗行业病毒事件频发



2017年5月Wannacry勒索病毒爆发，不少国内外企业单位频频中招，多份安全趋势预测报告都把勒索病毒作为2018年的主要安全威胁之一。新年伊始，国内两家重点医院就先后遭受GlobeImposter勒索病毒攻击，数据信息被加密，医院信息系统中招，许多患者无法及时就医，严重影响医院各项业务正常开展。



大家都知道，目前对于数据中心的安全防护在各大安全及服务厂商的努力加持下已经做的非常完善，各类IDS、IPS、网络防火墙、应用防火墙、堡垒机、数据审计、威胁感知等安全设备和系统配合国家各项等保及分保政策已经让企业数据中心固若金汤。但对于分散、独立、数量庞大、个性化极强的终端桌面安全工作却很难开展，一直以来也没有一种有效的方法和手段能够解决。



近期爆发的各类勒索病毒大多正是通过终端电脑感染并进行传播，并通过终端电脑作为跳板对服务器进行扫描攻击，获取权限后对各类数据和文件进行加密，最终导致各类信息系统无法使用。作为国内领先的虚拟化和云计算解决方案提供商，和信创天在创立之初就立足于解决终端桌面的管理和安全问题。基于最先进的NGD虚拟化架构的和信下一代云桌面系统具有强大的虚拟防护、行为控制以及还原保护等功能模块，能够有效的防御各类病毒木马，杜绝终端安全事件，为用户信息化系统保驾护航。



九五医院部署下一代云桌面守护终端安全



莆田九五医院即南京军区福州总院第一附属医院（解放军第九五医院）创建于1956年，是一家集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的综合型三级甲等医院。作为和信创天医疗行业的重点客户，莆田九五医院自2016年以来，已经在门诊楼、X光室、B超室、住院部、护士站、收费等多个科室500多台终端电脑部署了和信下一代云桌面系统。和信创天的技术专家在部署时就充分考虑到医疗信息化的安全问题，对医院所用的操作系统镜像模版进行了专业安全加固工作，封闭了最容易受到攻击的137、138、139和445等多个端口，禁用了无用的服务进程，并通过底层驱动技术完成了外设控制、流量攻击和ARP攻击防护等功能，让每一台终端都处于独立的安全环境下，难以被作为跳板肉鸡利用。



在各类勒索病毒木马高发期间，医院内部也曾出现过疑似病毒木马，部分电脑受到攻击，但所有部署了和信下一代云桌面的电脑终端，无一中招。得到了医院信息科及领导的高度赞扬和认可，并已计划在院内剩余科室的终端电脑上全面部署和信下一代云桌面系统。



和信下一代云桌面确保客户终端安全、管理、运维无忧



北京和信创天科技股份有限公司成立于2009年，公司致力于为用户提供国际领先的虚拟化和云计算解决方案，拥有下一代云桌面、云存储、应用虚拟化、云计算管理平台等一系列具有国际竞争力的产品。在虚拟化云桌面领域，和信创天是默默的先行者。2016年，和信创天在国内首家推出了下一代云桌面系统（VENGD），融合了VDI（虚拟桌面基础架构）、VOI（虚拟操作系统基础架构）和IDV（智能桌面虚拟化）三大架构优势，开创性地实现了前后端混合计算，在利用服务器后端资源的同时，更能充分发挥前端资源的优势，解决用户终端在集中管理、高效运维和安全可用等方面的各类问题，成为了厦门金砖国家领导人会晤选用产品。



去年8月，和信创天在江西省宜春市人民医院1000台以上的终端电脑部署了和信下一代云桌面系统。这是迄今国内最大的一个医疗行业云桌面落地项目，该项目全部利旧医院原有电脑终端和医疗外设，部署场景包括了门诊、收费、药房、B超室、体检中心等所有业务科室，部署后医院信息化效率和终端安全水平得到大幅度提升，终端故障率下降83%。



目前，从智慧校园到军工设计部门，从医疗门诊到金融柜台，从政府办公大楼到运营商营业厅，和信下一代云桌面系统已服务1000多家客户，终端覆盖达10万台以上，主要用户包括：腾讯科技、北京邮电大学、航天科工、泉州市政府、华夏银行、福州总医院、国家电网等。



2017年，和信创天完成了A轮6000万元融资，树立了教育、医疗、能源等多个行业千点以上的云桌面案例。随着终端安全市场的迅猛增长，云桌面开始迎来爆发性的新增长。2018年，和信创天将在全国加速布局，增设分支机构，确保每省配备技术支持中心，全面地与各合作伙伴一起，为广大用户提供最优质的服务和体验。