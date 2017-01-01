梭子鱼加入AWS Marketplace COR计划

梭子鱼成为新的AWS Marketplace Channel Opportunity Registration （COR）计划中ISV的少数成员之一。

“我们很高兴梭子鱼能加入 AWS Marketplace COR计划，提供梭子鱼咨询合作伙伴一个在AWS内简单快捷的方式采购和部署他们的需求，同时还能从梭子鱼的合作伙伴计划中受益并推动其与梭子鱼的伙伴计划。”AWS全球业务发展部总经理Barry Russell说道。

AWS Marketplace COR计划

得益于整个行业的云端不断发展，终端用户可以更加轻松地访问云端。企业在逐渐认识到云端的强大功能和经济效益之后，开始寻求专业人士的帮助从而向像 AWS一样的供应商迁移。这些专家接受过云端技术培训，并与梭子鱼等供应商保持良好的关系。AWS Marketplace COR计划专为这些渠道关系而设计，因此能够为客户迁移业务到AWS提供更好的帮助。

梭子鱼和 AWS

我们加入 AWS Marketplace COR计划，这只是我们与AWS合作的一部分。梭子鱼设计了多种云端解决方案，旨在充分发挥云端在虚拟技术方面具备的所有潜力。事实上，数年前的一篇博文中就详细介绍了我们的邮件安全网关面向AWS部署与虚拟部署之间的不同之处。虽然时过境迁，但该文章清楚说明了在 AWS端部署虚拟机和部署基于云的解决方案之间的区别。

梭子鱼还是首批AWS高级技术合作伙伴，具备安全认证并能为 AWS GovCloud区域提供解决方案。请点击这里登录我们的企业网站，可获取更多关于 AWS Marketplace解决方案的信息。查看该博文了解更多关于 AWS安全认证的最新信息。

梭子鱼渠道合作伙伴

AWS Marketplace COR计划为梭子鱼渠道合作伙伴提供两种服务：第一，提供AWS Marketplace方面的服务，旨在方便合作伙伴通过AWS登记项目机会，从而通过该系统追踪与客户的工作。第二，提供供应商方面的服务，我们很高兴能为我们的合作伙伴提供此类服务。梭子鱼实施 AWS Marketplace COR计划旨在让 AWS迁移项目更加方便、快捷和经济。

梭子鱼、AWS Marketplace COR和您的迁移

尽管客户没有直接参与该项目，但 AWS Marketplace COR计划能帮助梭子鱼渠道合作伙伴向 AWS迁移。简而言之，该计划能方便梭子鱼渠道合作伙伴帮助客户选择合适的云端路径，例如，客户在梭子鱼 AWS Marketplace中的梭子鱼Web应用防火墙中有两个授权选项：线上租用（PAYG）和线下采购（BYOL），可在基于在线租用的许可（即付即用）和从梭子鱼渠道合作伙伴、代理商或直接向梭子鱼购买零售许可之间进行选择。我们加入 AWS Marketplace COR计划后，梭子鱼渠道合作伙伴就能帮助您评估这些选择并提供建议。