武夷山借力华为云的“互联网+茶叶”新玩法

华为云提供从机房安全、软硬件安全、管理安全到认证安全等全方位的安全防护体系，可以更好的保障云服务正常运行。另外，在业务的高峰期，为应对大访问和交易量的冲击，资源弹性扩展可以进行动态扩展相关资源，来有效应对业务高峰期的资源紧张情况。

武夷山是“茶中之王”大红袍的出产地，同时也是世界红茶正山小种、金骏眉的发源地。福建大武夷茶叶交易市场有限公司（简称“武夷茶交”），是由国有集团发起设立的福建省首家茶叶现货电子交易平台，是政府为落实国家“海峡西岸经济区”及“一带一路”发展战略招商引资的重点项目，也是省内首个以茶产业为主申请设立的省重点金融交易服务市场。

在申请设立交易场所的同时，深入推进“互联网+茶叶”的概念，倾力打造的一个茶产业供应链综合服务平台：“茶小样”。茶小样坐拥武夷岩茶和红茶发源地的资源优势，汇聚产品研发、生产供应、电商运营、网络营销等领域的专业人才，联合优质茶企和行业专家，采用“B2B直卖”的创新模式，将传统茶叶“先品饮后购买”的消费习惯无缝迁移至互联网，以茶样品的体验促成茶叶批量成交，为茶农茶企开拓销售渠道，为终端茶商省去中间环节，致力于打造“茶山通茶商”的茶叶直卖平台。

面对激烈的市场竞争，如何快速推出交易平台，面临着一系列的挑战：

1、提前建设的投入成本：按照以往购买硬件设备的方式，需要一个独立的机房空间，购买设备的一次性投资费用较高，且需要比较专业的人员来部署，运维的成本相对较高，对于一个新建的平台来讲，提前建设的一次性投入较大。

2、业务快速上线：茶小样平台需要快速上线抢占有利的市场位置。

3、数据安全和资源弹性伸缩：交易平台的数据，需要面临网络上各种病毒、黑客攻击等不安全因素，存放数据的硬件资源要有具备承受雷电、火灾等的容灾能力。另外，在业务交易峰值期间能够进行平台资源的弹性扩展。

为了应对以上的挑战，经过调研和研讨，“按需付费”的云服务方式走进了武夷茶交的视野。作为华为交换机和服务器的长期用户，武夷茶交的IT人员对华为设备的性能和稳定性有着深刻的印象。经过与主流云平台提供的各项服务和价格综合对比后，华为云成为了首选平台。华为云提供了包括云主机，云存储，云网络的公有云解决方案。

•无需大规模的前期投资，资源可按需扩容

华为云提供了匹配当前业务规模预估的云主机和云存储配置，用户仅需购买对应的配置的云产品容量。而且后续可以按需扩容当前资源容量即可，大大降低的投入成本。

•业务快速上线

原先从设备选型、下单购买、生产运输、到货、安装调试等环节，差不多需要一个月的时间，而采用华为云的方式，从下单到资源可用，一天时间就可以搞定，可以把时间和精力集中到具体业务的部署和上线，大大缩短了业务上线的周期，为赢得市场机会争取了宝贵的时间。

•数据安全和资源弹性扩展

华为云提供从机房安全、软硬件安全、管理安全到认证安全等全方位的安全防护体系，可以更好的保障云服务正常运行。另外，在业务的高峰期，为应对大访问和交易量的冲击，资源弹性扩展可以进行动态扩展相关资源，来有效应对业务高峰期的资源紧张情况。

目前“茶小样”在华为云的平台支撑下，联合武夷山及周边上百家老字号茶企及众多资深茶农，打造了一个专业的茶叶现货交易市场，并争取将大武夷茶文化推广至全国乃至全世界，为推动互联网经济的发展，实现“互联网+茶业+金融”行动计划提供长远有效的服务，为国内大宗商品交易市场的发展贡献力量。