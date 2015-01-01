360企业安全发布新一代云安全防护解决方案

1月30日，360企业安全集团宣布，将与全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商VMware在云计算及虚拟化领域展开全方位技术合作，利用360领先的网络安全能力及方法论与VMware云计算技术优势，共同致力于为中国用户提供安全高效的计算环境。

1月30日，360企业安全集团宣布，将与全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商VMware在云计算及虚拟化领域展开全方位技术合作，利用360领先的网络安全能力及方法论与VMware云计算技术优势，共同致力于为中国用户提供安全高效的计算环境。

作为中国最大的企业网络安全厂商，360企业安全集团是VMware在中国市场重要的安全合作伙伴。基于其雄厚的攻防、大数据等安全技术积累和对“数据驱动安全”技术思想的创新实践，成为中国企业级安全市场技术领导者，为包括中央部委和大型央企在内的超百万家企业级客户提供了全面有效的安全保护。

360企业安全集团旗下VMware平台无代理杀毒产品获得了VMware Ready认证。360企业安全集团可支持VMware最新版本vSphere和NSX，全面兼容VMware vSphere5.0/5.1/5.5/6.0/6.5、NSX6.2.4/6.3.0版本。通过与VMware合作，360企业安全集团将为中国政企客户提供基于vSphere、NSX平台的基础安全解决方案，为用户的虚拟化环境提供安全保护。

VMware大中华区合作伙伴及业务拓展总经理 王冰峰

VMware大中华区合作伙伴及业务拓展总经理王冰峰表示：“作为全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商，VMware 致力于与360企业安全集团这样的一流企业合作，为中国客户提供更先进的安全解决方案，帮助企业提升安全性能和业务灵活性，加速其业务转型。”

360云安全事业部总经理刘浩介绍，360企业安全的无代理防火墙和IPS的产品也将很快面世并投放市场，后续还有陆续推出更多、更丰富、更完整的云安全解决方案，保护客户云安全。

360企业安全集团计划以领先的威胁防御技术来交付最佳的虚拟化技术，实现应用程序的高效交付和安全保障。构建高安全性和可靠性的云基础架构，满足客户的安全需求，充分发挥软件定义数据中心架构的全部价值，增强客户信心。