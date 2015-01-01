启明星辰集团CEO严望佳受邀参加首届中国网络安全产业高峰论坛

作为唯一一家受邀参加演讲的信息安全企业，启明星辰集团CEO严望佳女士作了《网络安全技术融合发展趋势》的主题发言，得到高度认可。

2017年12月12日，由工业和信息化部、北京市人民政府共同指导的首届中国网络安全产业高峰论坛在北京开幕。本次论坛以“做强网络安全产业，服务网络强国建设”为主题，旨在共同探讨我国网络安全产业高端化、自主化、体系化发展，并启动国家网络安全产业园区建设，进一步加快推进我国网络安全产业创新发展，有效支撑网络强国建设。作为唯一一家受邀参加演讲的信息安全企业，启明星辰集团CEO严望佳女士作了《网络安全技术融合发展趋势》的主题发言，得到高度认可。

部市领导共同点亮国家网络安全产业园区建设启动球

近年来，我国网络安全领域技术创新活跃、新产品新服务不断涌现、产业综合实力显著增强，网络安全保障能力持续提升，但与我国网络设施、融合应用、个人信息等安全保障需求的迅速扩大相比，我国网络安全技术产业的支撑能力仍有较大的差距，网络安全核心技术亟需加快突破，安全保障能力有待加快提升，产业规模有待进一步扩大。

启明星辰集团CEO严望佳表示：“网络安全与新技术如影随形，未来会出现很多新的变化，不单单是网络攻击层出不穷，随之而来的还有新技术。伴随着新技术带来的安全问题，启明星辰在云计算安全、大数据安全、移动互联网安全、物联网和工控安全四大领域都有广泛战略布局。”

启明星辰集团CEO严望佳发表演讲

严望佳认为，面对新技术，启明星辰集团从宏观的角度出发，未来的网络安全可以从独立运营、互联、智能化三个方面进行布局。从安全独立运营来看，安全的核心价值是系统的自省和自检机制，只有独立于业务之外，才能保证不受业务制约。因此，要想实现安全独立运营，安全功能的实施和运营要相互独立，不受制于业务平台。从安全互联来看，任何事情都是相对的，信息安全系统独立于业务系统，但是不能与业务系统脱节。因此，安全能力需要与新技术进行融合，安全互联就是把安全企业积累的安全能力输出到新技术应用过程。从安全智能化来看，深度的挖掘技术和人工智能技术在网络安全领域的应用能够提高威胁检测的效率、识别恶意样本的准确性及追踪和溯源的分析能力。

目前，启明星辰集团已在成都等地建立了安全运营中心，立足于新技术发展，打造专业的安全分析队伍，提供覆盖全行业全技术的安全能力，解决新技术带来的安全挑战，这同时也是启明星辰自身安全业务发展模式进行战略转型的第一步。未来，随着新技术的不断发展，必将大力推动社会与行业的发展，作为国内具有主导地位的信息安全企业，启明星辰集团会继续秉承诚信与创新的宗旨，从独立运营、互联、智能化三个方面做好网络安全工作，助力中国网络强国梦。