防止青少年手机沉迷软件“未来守护”亮相连云港安博会

在第三届“连云港论坛” 警用装备和公共安全产品博览会这个国际交流展示的平台上，中青奇未副总经理谢鹏在现场发布了一款能帮助孩子合理、安全上网的软件“未来守护”。

2017年最新数据显示，中国的青少年已经高达1.7亿，占到中国人口总数的近13%，而90%的青少年经常使用手机上网，据调查最小的手机网民年仅3岁。手机已经成为他们生活中不可或缺的学习渠道、交往平台、娱乐方式。同时，孩子身陷网络，沉迷游戏的事例屡见不鲜。如何让青少年既能合理、安全地使用手机，又不影响其身心发展和健康成长是摆在我们面前的一道难题。

在第三届“连云港论坛” 警用装备和公共安全产品博览会这个国际交流展示的平台上，中青奇未副总经理谢鹏在现场发布了一款能帮助孩子合理、安全上网的软件“未来守护”。

习近平总书记在中共中央政治局就实施国家大数据战略进行集体学习时强调，加快完善数字基础设施，要运用大数据促进保障和改善民生，推进“互联网+教育”，切实保障数据安全，强化民生服务，弥补民生短板，推进教育等领域大数据普及应用，深度开发各类便民应用。

“未来守护”APP就是一款能帮助家长、老师远程管理孩子手机的软件，家长老师在自己手机上即可合理分配孩子使用手机的上网时间，保护孩子上网安全，有效防止孩子沉迷网络。在这个互联网时代，网络安全已经是新时代的一部分，网络安全防护也是打造网络强国的重要保障。在网络安全防护中最重要、也最需要保护的一个群体就是青少年，他们是网络的原住民，能否在网络中安全成长直接影响着国家的未来。

在前不久的第四届世界互联网大会“互联网之光”博览会中，首次提出“网络茧儿”，通过能发光、会说话的名叫“网络茧儿”的塑像形象的展现了少年儿童深处网络空间，面对多种网络风险的“情境”。希望通过它们唤醒父母和其他儿童照料者对儿童网络安全的关注，并呼吁世界携手、社会共治，共同保障未成年人网络空间安全和网络合法权益、促进未成年人健康成长。

未来守护App为守护青少年网络安全而生，中青奇未希望在科技飞速发展的当下，同样通过科技手段来填补社会高速发展的空缺。为守护未成年人的未来提出一套良好的上网保护解决方案。与此同时，也将这些先进的技术与理念传递向全世界，让更多的人都能关注到青少年网络安全！

据记者了解，目前未来守护App研发出了多个实用易操作的功能，包括家长可通过锁屏管理功能，有效的管理孩子使用手机的时间段；通过软件管理功能，可防止孩子沉迷游戏，防止孩子在学习、做作业的时候分心；通过拦截不良信息、设置网址黑白名单保证孩子上网安全，而对于孩子的安全情况，“未来守护”App可以通过实时定位、设定重要地点的安全区域，保护孩子出行安全，进出即有响应。

目前，”未来守护APP“适用于市面上的大多数手机品牌，包括苹果、华为、VIVO、小米等等。

为什么中青奇未会做出这样一款免费的产品呢？

中青奇未公司的副总经理谢鹏说道：“我们不希望违反孩子的天性去限制他们使用手机，因为这是不科学也是不可能做到的，很多孩子都说“没有手机就没有安全感”。我们提倡孩子用手机，手机能帮助他们解决很多问题，比如外出打不着车时使用叫车软件、通过一个APP能在网络中听老师讲课、在找不到路的时候使用导航，甚至在走累了扫个共享单车，这些种种的便利方式都是他们正常使用手机的行为。我们的确害怕孩子沉迷手机，所以我们会通过先进的技术作为保障性的管理措施，让孩子们能合理地、健康地使用手机。”

在大会展区记者还发现了一辆炫酷的“变形战车”，据说这是360联合中青奇未共同为全国青少年打造的一辆全球唯一的国家青少年网络安全科普流动基地——网络安全战车，希望通过线下体验的方式让更多的青少年切身体会到网络中存在哪些威胁，并且如何去防范它们。

没有青少年网络安全，就没有国家网络安全的未来，希望全球、全社会都能关注到青少年的上网保护问题，携手共治，为他们打造出一个健康绿色的网络环境。