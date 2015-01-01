数据引领未来·运营筑就安全 启明星辰成都安全运营中心盛大发布 

12月8日，以“数据引领未来，运营筑就安全”为主题的启明星辰成都安全运营中心启动发布会圆满落幕。成都安全运营中心是启明星辰集团战略转型的重要一步，它的正式启动预示着集团开启了新里程。

12月8日，以“数据引领未来，运营筑就安全”为主题的启明星辰成都安全运营中心启动发布会圆满落幕。成都安全运营中心是启明星辰集团战略转型的重要一步，它的正式启动预示着集团开启了新里程。

今日，成都市政协副主席、四川天府新区成都管委会党工委书记杨林兴，中国信息安全测评中心处长位华，四川省发展与改革委员会副主任彭小菊，四川省民政厅厅长益西达瓦，四川省经济与信息化委员会副主任王文胜，攀枝花市人民政府副市长刘建明，腾讯云副总裁黎巍，知道创宇创始人兼总裁赵伟，中国电信集团成都分公司副总经理杨理，以及省市网信办、省市网安部门、省市经信委及各行业的相关领导， 四川大学、电子科技大学等高校，华为、浪潮等合作伙伴，多家证券投资和研究机构的朋友及媒体代表等200余人，见证了成都安全运营中心的诞生。

第三方独立安全运营高度契合智慧城市发展建设

随着智慧城市建设的兴起，现有安全技术面临巨大的挑战。作为国内规模最大，市值最高的信息安全领军企业，启明星辰集团提出了以“第三方独立安全运营”作为保障网络安全的重要手段，启明星辰集团创始人、总裁严立表示“安全产业虽然不大，但在未来发展中的地位是不可替代的。目前我国已从高速发展形态转型为高质量发展形态，启明星辰提出的独立安全运营、互联网+对接、人工智能这三大关键元素与企业自身的创新基因相结合，将带来巨大的动力。成都独立安全运营中心是集团在未来战略布局中的第一步，接下来独立安全运营中心在全国各地落地开花，启明星辰将以二十年来的深厚积累，为用户提供最‘合身’的解决方案”。

启明星辰集团创始人、总裁严立致辞

随着“十三五”规划推进，四川省政府、成都市政府将信息安全产业作为五大高端成长型产业。“启明星辰发展定位与天府新区的未来发展完全契合，成都独立安全运营中心是当前全国最大的安全运营中心，我们相信启明星辰将在天府新区的信息安全产业发展中发挥独特的作用，形成有力的支撑。” 成都市政协副主席、四川天府新区成都管委会党工委书记杨林兴表示。

成都市政协副主席、四川天府新区成都管委会党工委书记杨林兴发表讲话

近几年，智慧城市的发展受到国家的极大关注，智慧城市建设涵盖了大量关键基础设施。中国信息安全测评中心处长位华说到：“高科技需要安全的保障，独立的运营中心无疑是最好的安全保障模式。相信启明星辰会继续发挥信息安全行业的领头作用，继续深入行业研究创新安全产业，为实现中华民族伟大复兴作出巨大贡献”。

中国信息安全测评中心位华处长为发布会致辞

凝心聚力安全运营中心携手共建网络强国

“安全是实现网络强国梦的保障，成都安全运营中心立足智慧城市及信息化热点技术发展，建设独立安全支撑体系，以独立第三方视角，解决数据公正性和独立性问题和城市信息化单位及企业解决新技术带来的安全挑战，提供覆盖全行业全技术的安全能力。”启明星辰集团副总裁张震宇在以《数据引领未来，运营筑就安全》主题的分享中提到。

启明星辰集团副总裁张震宇《数据引领未来，运营筑就安全》主题分享

攀枝花市经信委安全处处长陈建伟，四川省政府办公厅电子政务外网处副处长郑畅，眉山市大数据公司总经理陈欣，四川省国家税务局信息管理中心副主任马艳峰，启明星辰集团成都安全运营中心总经理黄谋江，运营总监杨瑞雪，研发总监赵三畅，共同启动成都安全运营中心灯牌。

成都安全运营中心启动仪式

在未来智慧城市的发展中，云计算、大数据、物联网等技术将无处不在，腾讯云副总裁黎巍与四川大学网络空间安全学院副院长杨频分别就共同实现社会的智慧化转型与建立适合网络空间安全人才培养的健康生态圈发表见解。

腾讯云副总裁黎巍

四川大学网络空间安全学院副院长杨频

成都安全运营中心以智慧城市的相关应用为研究主体，由专业安全团队进行全年不间断监测服务，可及时掌握网络现状及趋势，做好预警、通报、处置等工作。目前已成功通过等级保护三级测评、27001等多项认证，并与东方电气、四川电信、四川多所著名高校分别成立国内领先的工控安全实验室、网络安全联合实验室、大学生实训基地，同期还设立大数据安全实验室、深度安全攻防实验室、培训服务中心等作为专项研究领域，为国家培养信息安全新型人才。在行业方面，启明星辰与四川省计算机信息安全行业协会合作，积极承担推进四川省工业控制网络安全的重任，树立行业应用安全标杆作用。

多方达成战略合作共识六大项目现场签约

在现场签约环节，启明星辰与攀枝花市政府签署意向合作协议，与眉山市政府进行的安全运营合作签约，主要助力攀枝花市智慧城市建设专项安全建设和配套服务，为眉山市岷东新区提供大数据安全建设和配套服务方面战等多项战略合作。

攀枝花市经信委副主任杨永彬、启明星辰集团常务副总裁张晓东

眉山大数据产业推进办主任何健、启明星辰集团副总裁张震宇

现场签约

在合作伙伴方面，为启明星辰与中国信息安全测评中心签约，在信息安全人才培养方面进行深度合作。与知道创宇达成共识，在网站监测，云安全服务等方面进行战略合作。

中国信息安全测评中心位华处长、启明星辰集团副总裁张震宇

知道创宇副总裁陶晨锐、启明星辰集团常务副总裁张晓东

现场签约

在物联网安全方面，启明星辰与四川省计算机信息安全行业协会达成协议，共同深耕物联网未来安全。在工控领域，启明星辰与东方电气工控联合实验室将进行深度合作。

东方电气工控联合实验室袁小苏、启明星辰集团常务副总裁张晓东

四川省计算机信息安全行业协会会长张小松、启明星辰集团副总裁张震宇

现场签约

过去 现在 未来 启明星辰继续领航信息安全

启明星辰集团常务副总裁张晓东在揭晓安全运营中心Logo时介绍到“自古以来人们就依靠判断北极星的方向来导航，具有引领方向和指引目标的意义，与启明星辰领航信息安全的愿景十分吻合。

启明星辰安全运营中心Logo_腾讯视频：https://v.qq.com/x/page/t0516rgw3rf.html

“道生一，一生二，二生三，三生万物”，万事万物循环往复，周而复始，北斗星的旋转体现了变换与融合，这映射着启明星辰安全运营中心将随着新技术而变化，变化的同时也不断融合世界最先进的安全技术，整合国内最优秀的安全人才，为智慧城市未来发展持续赋能。