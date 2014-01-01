Gartner：2018年全球安全支出将达960亿美元 比2017年增长8%

Gartner预测，2018年全球企业安全支出总额将达到963亿美元，相比2017年增长8%。由于监管、买家心态转变、意识到新兴威胁以及向数字业务战略的演化，将促使企业组织加大对安全的支出。

至顶网安全频道 12月11日 综合消息： Gartner预测，2018年全球企业安全支出总额将达到963亿美元，相比2017年增长8%。由于监管、买家心态转变、意识到新兴威胁以及向数字业务战略的演化，将促使企业组织加大对安全的支出。

Gartner研究总监Ruggero Contu表示：“总体而言，越来越多重大的网络攻击和数据泄露事件给全球的企业组织带来影响，因此如今大部分安全支出是由企业组织对安全漏洞的反应所驱动的。像WannaCry和NotPetya这样的网络攻击，和最近的Equifax漏洞，都直接影响着安全支出，因为这些类型的攻击最多可能持续三年时间。”

这一点也得到了Gartner的2016年安全购买行为调查报告的验证。有53%的企业组织把安全风险作为整体安全支出的第一大推动力，其中大部分这受访者表示，安全漏洞是印象安全支出的主要风险。

因此，安全测试、IT外包、安全信息和事件管理（SIEM）将成为推动基础设施保护和安全服务细分市场的安全子领域，也是增长最快的子领域（见表一）。

表一：2016年到2018年全球细分领域的安全支出（单位：百万美元）

来源：Gartner（2017年12月）

Gartner分析师表示，其他几个因素也推动安全支出的增长。

过去三年，监管合规和数据隐私一直在刺激美国提高安全支出，在美国（有像“健康保险流通与责任法案”、“国家标准与技术研究员”和“印度海外公民”）是这样，但是最近在欧洲也是如此，围绕着将于2018年5月28日生效的“通用数据保护条例”，以及中国从2016年6月开始生效的“网络安全法”。这些条例意味着要增加支出，特别是在数据安全工具、特权访问管理和SIEM方面的支出。

Gartner预测，到2020年有超过60%的企业组织将投资多种数据安全工具，例如防数据丢失、加密、以数据为核心的审查及保护工具，高于目前的35%。技能短缺、技术复杂性以及威胁形式将继续推动自动化和外包。Contu表示：“技术套件短缺，从而使得套件价格较高，导致企业寻找来自安全顾问、管理安全服务提供商以及外包商的外部帮助。到2018年，安全外包服务的支出将达到185亿美元，比2017年增长11%。IT外包部门是第二大安全支出类别，仅次于顾问服务。”

Gartner预测，到2019年在安全外包服务上的总体支出将占到安全软件和硬件产品总体支出的75%，高于2016年的63%。

企业安全预算也正在转向检测和响应，这个趋势将推动着未来五年安全市场的增长。Contu表示：“对安全事件检测和响应的聚焦，将让端点检测和响应这样的技术、以及用户实体及行为分析颠覆端点保护平台和SIEM等传统市场。”