 第二十七届全国信息保密学术会议（IS2017）在清远召开

2017年11月29-30日，第二十七届全国信息保密学术会议在广东省清远市召开。部分省国家保密局主要领导，来自全国各地科研院所、高等学校以及信息安全企业的专家、学者、科研人员和本届年会收录论文作者共180余人出席会议。

2017年11月29-30日，第二十七届全国信息保密学术会议在广东省清远市召开。部分省国家保密局主要领导，来自全国各地科研院所、高等学校以及信息安全企业的专家、学者、科研人员和本届年会收录论文作者共180余人出席会议。

大会开幕式由中国计算机学会信息保密专业委员会秘书长黄伟庆主持，广东省国家保密局局长贾穗军及专委会主任、中国科学院信息工程研究所所长孟丹分别致辞。孟丹代表专委会向优秀论文作者和会议优秀组织者颁发证书及奖励。专委会副主任孙德刚主持主题报告会，中国工程院院士沈昌祥、中国科学院院士郑建华、北京交通大学国家保密学院常务副院长韩臻教授、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司高级副总裁叶晓虎、航天科工集团二院706所所长袁晓光、中国科学院信息工程研究所副研究员王雅哲6位专家学者作了主题报告。会议还围绕“网络安全大数据”、“网络安全保密监管”、“重要基础设施安全”、“移动互联网安全”、“自主可控与安全保密”等技术热点话题举行了5场沙龙活动。

此次学术年会由国家保密局指导，中国计算机学会主办，中国计算机学会信息保密专业委员会、中国科学院信息工程研究所承办，广东省国家保密局、广东省保密协会、东软集团股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司和中孚信息股份有限公司协办。

本次大会共收到118篇论文，经专委会专家认真评审和专委会主任会议研究决定，最终选取61篇论文收录到《第二十七届全国信息保密学术会（IS2017）论文集》，并评选出优秀论文3篇。