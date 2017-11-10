 全年盘点：2017最酷的10家安全初创公司

下面就让我们来看看2017年让自己成为渠道不可或缺的一部分的这10家安全初创公司。

至顶网安全频道 12月05日 综合消息：

为未来保驾护航的初创公司

有一大批安全新星正在从云到分析到自动化再到编排等各个方面发挥重要作用。由于新的融资、发布渠道计划或者确定了重要高管，这10家安全初创公司从众多公司中脱颖而出。这些公司正在解决从网络和电子邮件内容到特权账户管理到端点检测和响应的该领域的安全挑战。

下面就让我们来看看2017年让自己成为渠道不可或缺的一部分的这10家安全初创公司。

Cybereason

CEO: Lior Div

Cybereason在5月聘请了首位渠道总监，并在一个月之后发布了首个合作伙伴计划。这家位于波士顿的安全初创公司推出了一个三层的计划，分为收入和认证要求,高等级的公司可以获得更多免费的销售和支持培训、技术培训、交易注册、MDF和折扣。Cybereason在6月还宣布从此前的投资方及客户SoftBank Group那里获得了1亿美元资金。Cybereason的目标是在一个使用机器学习的环境中融入主动的安全措施和威胁搜索，并在发现威胁的时候提供可见性和取证工具。

Demisto

CEO: Slavik Markovich

随着安全自动化和编排市场的日益火热，Demisto在6月发布了自己的首个合作伙伴计划。这家位于加州库比蒂诺的初创公司推出了一个双层计划，以及交易注册、扩张和续约销售、首次拒绝专业服务的权利、售前和售后培训以及高利润率定价。新计划由Bob Kruse主导，他在4月加入Demisto，此前曾在Optiv担任合作伙伴解决方案副总裁一年时间。Demisto希望增加管理安全服务提供商、系统集成商、技术合作伙伴和咨询合作伙伴。这家安全自动化和编排公司成立于2015年，在2月获得了2000万美元的风险投资。

Fluency

CEO: Chris Jordan

Fluency在8月公布了自己的首个渠道计划，在竞争激烈的安全自动化、编排和分析市场争夺位置。这家位于马里兰州学院公园的初创公司推出了一个双层计划，包括围绕培训、交易注册、销售手册以及获得公司订阅产品等方面的好处。Fluency一开始是采取直接面向市场的策略，但是现在希望把重点更多地放在渠道上。这家公司以订阅的方式提供服务，希望能够提供安全分析能力，提供事件背景和关联，运行机器学习，提供自动化和编排功能。Fluency与众不同之处在于填补了审计日志之间的空白，除了安全警报之外，还可以实时分析来自不同来源的数据。

Illusive Networks

CEO: Ofer Israeli

Illusive Networks在6月得到人们的关注，任命知名安全行业专家Dave DeWlt加入董事会担任副主席。在此之前，Illusive Networks宣布得到了来自Microsoft Ventures的战略投资，以及赢得了多个大客户。Illusive Networks的Deception Everywhere解决方案采用无代理的方式，通过将诱饵数据植入笔记本电脑、台式机、服务器和数据中心找出攻击者，铲除已经存在于环境中的攻击者。该公司成立于2014年，一年之后聘请了首个渠道负责人，任命前Palo Alto Networks和Extreme Networks高管Tracy Pallas负责其100%的渠道战略。

IntSights

CEO: Guy Nizan

IntSights在10月推出了首个正式合作伙伴计划，因为该公司在新任渠道负责人Jessica Couto的带领下已经转为100%的渠道模式。这项新计划的结构是扁平化的，为经销商、MSSP提供合约选项，以及推荐组件。IntSights将提供交易注册和保护、为高利润交易的合作伙伴提供奖励，而不是提供折扣。Couto在7月加入IntSights公司，此前曾经帮助Carbonite、Carbon Black、Kaspersky Lab以及Hexadite构建他们的合作伙伴计划。这家安全智能公司在2015年成立于以色列，2016年11月在纽约开设总部。目前的合作伙伴计划是面向美洲的，国际计划预计将在2018年1月推出。

Menlo Security

CEO: Amir Ben-Efraim

Menlo Security在1月发布了新的合作伙伴计划，作为通过渠道推动所有业务的战略一部分。这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司推出的计划有两层，位于上层的净销售可获得额外利润空间、交易保护、培训以及来自销售团队的重点关注。从今年开始，Menlo Security已经在美洲有大约20家合作伙伴，并打算利用这个新计划扩展到一级和二级合作伙伴机会。该公司的平台可以在云中所有Web和电子邮件内容到达端点前将其隔离。这样，最终用户就可以查看这些信息的镜像，而不必分辨这些信息是好的还是不好的。

Obsidian Security

CEO: Glenn Chisholm

6月，三位来自Carbon Black以及Cylance的高管走到了一起，成立了Obsidian Security公司瞄准下一波企业安全挑战。这家位于加州纽波特海滩的公司在由Greylock Partners领投的A轮融资中获得950万美元风投资金。Obsidian将让渠道合作伙伴参与到产品开发和投入市场的阶段。该公司希望把来自Carbon Black在数据遥测和威胁检测方面的经验，以及来自Cylance在人工智能和机器学习方面的经验结合到一起，提供一个更加统一的防御。Obsidian在2017年重点是建设团队和打造产品，并希望在2018年初将其产品交付给部分企业客户。

RedLock

CEO: Varun Badhwar

RedLock在8月推出了首个正式的合作后半计划，作为其100%渠道计划的一部分。这家位于加州门罗帕克的初创公司合作伙伴计划包括慷慨的利润、营销计划、培训和支持。5月，RedLock公开宣布了自己的技术，并透露已经获得1200万美元资金。RedLock的平台可帮助客户看到他们云基础设施内部的情况，提供一个用于工作负载发现、持续监控和云取证的通用控制点。RedLock目前专注于招募区域安全VAR，此外还将增加一些云实施的合作伙伴和管理服务提供商。

Remediant

CEO: Tim Keeler

Remediant在5月聘请到了Optive Security云安全和战略副总裁JD Sherry。Sherry将作为Remediant公司的首席收入官，监督销售、营销、渠道和联盟，并计划让渠道成为Remediant进入市场战略的一个重要部分。这家位于旧金山的特权账户管理初创公司，提供了一个围绕特权账户提供可见性、管理和执行的平台。Remediant认为，特权账户管理产品要求专业服务较少，且易于扩展，而这往往是客户对竞争平台抱怨的地方。Remediant在5月的时候表示已经获得了Lockheed Martin等大客户的关注。

SecurityScorecard

CEO: Aleksandr Yampolskiy

SecurityScorecard在1月推出了首个合作伙伴计划，将直销模式转变为100%渠道模式。合作伙伴计划是仅限邀请，为合作伙伴提供了净利率模式和利润保护。此前在2016年9月，SecurityScorecard任命前Tanium渠道负责人Michael Rogers担任战略联盟和渠道销售副总裁。尽管这家位于纽约的安全评级平台公司一直是一家直销模式的公司，但是在2016年6月获得2000万美元资金（由Google Ventures领导）之后开始转向大多以渠道为主。目前正在转移对现有销售团队的激励以确保他们对合作伙伴的全面承诺。