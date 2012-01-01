为中国数字化转型大计的软件安全保驾护航

中国软件行业最大的挑战之一是安全，从轻微的软件缺陷到严重的漏洞，再到潜在的大规模数据泄露。随着中国经济加速数字化转型，软件安全问题预计将更为严峻。

中国正凭借互联网、大数据、人工智能和其它颠覆性技术大力推进产业改革。软件是实现这些重大转型计划的驱动力。因此，软件行业将迎来巨大的机遇。

中国软件行业最大的挑战之一是安全，从轻微的软件缺陷到严重的漏洞，再到潜在的大规模数据泄露。随着中国经济加速数字化转型，软件安全问题预计将更为严峻。

企业即使没有100%准备好也会尽早在市场推出他们的软件或者APP。这是目前市场的普遍规则。他们将依靠频繁的软件升级和安全补丁来降低潜在的安全威胁。虽然这是一个昂贵且费时的工作，但考虑到快速上市的利益，一些企业有可能把这些弊端看作是不可避免的。

然而，随着中国对网络安全越发重视，这个市场规则势必会彻底改变。

几个月前，《中华人民共和国网络安全法》正式生效，违规企业将受到严重的罚款，情节严重的会被指控承担刑事责任。有鉴于此，中国企业必须尽可能识别和消除软件缺陷和漏洞。此外，国家移动互联网应用安全管理中心(CNAAC)宣布将对申请上架的APP进行全方位的安全检测，对检测合格的APP授予“CNAAC应用安全标识”，作为认证APP符合国家安全管理规范的官方证明。总而言之，企业必须在软件或者APP推出市场前将安全漏洞最小化。

鉴于上述市场的变化，中国软件行业对安全的思维模式急需转变，从零散补救到注重全面、安全的软件开发生命周期(SDLC)。这正是新思科技软件质量与安全部门(SIG)的技术、解决方案及服务专注的领域。

在数字时代，企业越来越依赖软件，而软件的缺陷也带来了风险。新思科技软件质量与安全部门把最强大的产品和服务结合到一起，创建出 一套全面的平台，为企业提供在整个 SDLC 过程中检测和修复缺陷所需要的一切东西，从而消除风险，防患于未然。

新思科技软件质量与安全部门在中国将具有巨大的商业潜力，因为网络安全投资通常占中国企业IT投资总额的不到1％；而国外成熟市场则更重视安全，占其IT总预算的15％。

凭借在技术上的领先地位和对当地市场的投入，新思科技将有效地拓展中国市场巨大的商机。我们在几个主要垂直行业市场取得的成功，与中国经济的发展方向完全一致。这些领域包括汽车、医疗、物联网（IoT）、金融、机器学习和数字智能。

目前，新思科技是全球第15大软件公司。新思科技采取一种整体的方法来设计、构建和维护安全软件，我们将这一概念称为“内置完整性” （Building Security In）。凭借一套全面的软件安全性和质量解决方案组合以及本地化服务， 新思科技可以在中国成为软件完整性领域的领导者，将功能、质量和安全性均无缝地融入SDLC。

自1995年以来，新思科技一直致力于中国市场。目前，新思科技在上海、香港、深圳和武汉设有办事处。上海办事处和研发中心目前拥有200多名销售、研发和技术支持人员。武汉研发和技术支持中心于2013年正式启用，目前有189名员工，并且新思科技正在武汉新建工业园，总投资为5,000万美元，预计2019年底投入运营。武汉研发团队预计到2020年壮大到500名员工。

新思科技可以为中国企业提供全面的产品和服务平台，简化流程、提高效率、最大限度地降低安全问题。如果由于复杂集成任务或自定义配置（检查工具、协议、工作流程），企业有特别的需求，新思科技专业服务团队将与他们合作，以确定如何最好地满足这些要求。

新思科技软件质量与安全部门将提供全面的软件安全解决方案，全力支持中国业界快步跨进新数字时代，蓬勃发展。