科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网安全频道应用安全为中国数字化转型大计的软件安全保驾护航

为中国数字化转型大计的软件安全保驾护航

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

中国软件行业最大的挑战之一是安全，从轻微的软件缺陷到严重的漏洞，再到潜在的大规模数据泄露。随着中国经济加速数字化转型，软件安全问题预计将更为严峻。

作者：新思科技软件质量与安全部门亚太区董事总经理陈玉贞 来源：至顶网安全频道 2017年11月30日

关键字： 新思科技 软件安全

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

中国正凭借互联网、大数据、人工智能和其它颠覆性技术大力推进产业改革。软件是实现这些重大转型计划的驱动力。因此，软件行业将迎来巨大的机遇。

中国软件行业最大的挑战之一是安全，从轻微的软件缺陷到严重的漏洞，再到潜在的大规模数据泄露。随着中国经济加速数字化转型，软件安全问题预计将更为严峻。

企业即使没有100%准备好也会尽早在市场推出他们的软件或者APP。这是目前市场的普遍规则。他们将依靠频繁的软件升级和安全补丁来降低潜在的安全威胁。虽然这是一个昂贵且费时的工作，但考虑到快速上市的利益，一些企业有可能把这些弊端看作是不可避免的。

然而，随着中国对网络安全越发重视，这个市场规则势必会彻底改变。

几个月前，《中华人民共和国网络安全法》正式生效，违规企业将受到严重的罚款，情节严重的会被指控承担刑事责任。有鉴于此，中国企业必须尽可能识别和消除软件缺陷和漏洞。此外，国家移动互联网应用安全管理中心(CNAAC)宣布将对申请上架的APP进行全方位的安全检测，对检测合格的APP授予“CNAAC应用安全标识”，作为认证APP符合国家安全管理规范的官方证明。总而言之，企业必须在软件或者APP推出市场前将安全漏洞最小化。

鉴于上述市场的变化，中国软件行业对安全的思维模式急需转变，从零散补救到注重全面、安全的软件开发生命周期(SDLC)。这正是新思科技软件质量与安全部门(SIG)的技术、解决方案及服务专注的领域。

在数字时代，企业越来越依赖软件，而软件的缺陷也带来了风险。新思科技软件质量与安全部门把最强大的产品和服务结合到一起，创建出 一套全面的平台，为企业提供在整个 SDLC 过程中检测和修复缺陷所需要的一切东西，从而消除风险，防患于未然。

新思科技软件质量与安全部门在中国将具有巨大的商业潜力，因为网络安全投资通常占中国企业IT投资总额的不到1％；而国外成熟市场则更重视安全，占其IT总预算的15％。

凭借在技术上的领先地位和对当地市场的投入，新思科技将有效地拓展中国市场巨大的商机。我们在几个主要垂直行业市场取得的成功，与中国经济的发展方向完全一致。这些领域包括汽车、医疗、物联网（IoT）、金融、机器学习和数字智能。

目前，新思科技是全球第15大软件公司。新思科技采取一种整体的方法来设计、构建和维护安全软件，我们将这一概念称为“内置完整性” （Building Security In）。凭借一套全面的软件安全性和质量解决方案组合以及本地化服务， 新思科技可以在中国成为软件完整性领域的领导者，将功能、质量和安全性均无缝地融入SDLC。

自1995年以来，新思科技一直致力于中国市场。目前，新思科技在上海、香港、深圳和武汉设有办事处。上海办事处和研发中心目前拥有200多名销售、研发和技术支持人员。武汉研发和技术支持中心于2013年正式启用，目前有189名员工，并且新思科技正在武汉新建工业园，总投资为5,000万美元，预计2019年底投入运营。武汉研发团队预计到2020年壮大到500名员工。

新思科技可以为中国企业提供全面的产品和服务平台，简化流程、提高效率、最大限度地降低安全问题。如果由于复杂集成任务或自定义配置（检查工具、协议、工作流程），企业有特别的需求，新思科技专业服务团队将与他们合作，以确定如何最好地满足这些要求。

新思科技软件质量与安全部门将提供全面的软件安全解决方案，全力支持中国业界快步跨进新数字时代，蓬勃发展。

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    往期文章
    最新文章
    推荐文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号