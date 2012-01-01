DigiCer/Symantec证书认证平台联合升级计划

近期，DigiCert已完成对Symantec网站安全和公钥基础设施(PKI)业务的收购，成为了SSL/TLS与PKI全球领先的数字证书提供商。

近期，DigiCert已完成对Symantec网站安全和公钥基础设施(PKI)业务的收购，成为了SSL/TLS与PKI全球领先的数字证书提供商。

DigiCert是一家为银行、电子商务、技术、医疗保健与制造企业等在线产品提供可扩展加密与身份验证。在web领域之外，DigiCert还可通过基于PKI的自动化解决方案进行创新，这些解决方案涉及为物联网（IoT）与其他新兴的互联市场提供身份、验证与加密。

与此同时，为满足Mozilla和Google的计划要求，DigiCert签署了一项Sub CA协议，将Symantec升级到DigiCert的PKI可信平台上，将于2017年12月1日验证并升级所有Symantec证书，双方将确保这一过程顺利进行，以下为DigiCert升级Symantec证书的升级时间表：

图：DigiCert/Symantec证书将会在12月1日起做出调整说明

为此，亚洲诚信作为Symantec亚太区首席安全技术专家战略合作伙伴为了让客户更加清晰的了解到此次”DigiCert/Symantec证书认证平台联合升级计划“，我们将采取“工具+服务”的方式，开辟“Symantec SSL升级检测”专题页面https://myssl.com/chrome_symantec.html，您可在线通过Symantec SSL升级检测工具随时查看您当前所使用的SSL证书是否需要升级。同时，对于有需要的用户，我们的销售人员也会在证书升级开始后与您保持积极的联系，在最短的时间内为您升级最新的SSL证书。

图: Symantec SSL升级检测”专题页面https://myssl.com/chrome_symantec.html

在升级新的SSL证书后，为了打消您对于现在部署的HTTPS网站安全性的疑虑，此时您还可通过使用MySSL安全评估系统对您部署的HTTPS网站的SSL证书、传输协议、密码套件、SSL漏洞进行综合检测，我们将根据安全风险给出A+、A、A-、B、C、D、E、F、T九个评级，报告主要包括：概述、证书信息、协议与套件、协议详情及SSL漏洞5大部分。

目前，Symantec客户可以继续采取原采购方式续订证书，也可使用现有的Symantec管理工具。账户管理联系人、现有的合同、品牌与证书有效期将保持不变，价格也是如此。

通过此次收购，双方将共同为日益增长的客户群体提供更强的技术解决方案及支持，这包括 DigiCert的SSL证书与专属PKI服务，同时与浏览器厂商加强更深层次的合作，为客户与合作伙伴进行整合流程，实现完整过渡到一个更佳完善的平台。

新平台不仅将满足行业中所有的标准和浏览器的要求，并有助于加快简化SSL / TLS和相关PKI解决方案签证和签署流程，以满足客户的Web和物联网安全需求，同时为未来CA服务奠定更稳定的基础，也为SSL网站安全加密服务带来新的机会。

DigiCert对Symantec的此次收购，可谓强强联合，将会为网站安全解决方案和SSL市场发展带来新的契机，也必将给所有用户带来全新的服务体验和更高级别的安全保护。