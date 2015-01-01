瑞数动态安全技术保障新时代工会网上工作

善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。在对抗黑客的前线战斗中，瑞数信息希望利用领先的动态安全技术，为“互联网+工会”提供强有力的安全支撑。

在互联网新理念、新模式、新技术与经济社会各领域深度融合的当下，全国工会积极推动实施“互联网+”行动计划，利用信息通信技术和互联网平台，让工会与互联网深度融合，创造新的工会发展生态。日前，全国工会网上工作培训班在安徽合肥举办。全国部分省、自治区、直辖市总工会、部分全国产业工会及安徽省总工会机关干部近200人参加了会议和培训。瑞数信息副总裁赵晔宇发表了题为“创新的动态安全技术 - 应对网站和大数据安全新挑战”的主题演讲，分享了“互联网+”浪潮之下的网站安全和数据安全等方面的面临的新挑战和新办法。

在培训班上，安徽、重庆、上海、四川、湖北及锡林浩特等六省市总工会同期进行了经验交流。重庆总工会在全总网工部指导下，通过“互联网+普惠化服务”整合近320万种普惠产品及服务，线上平台已汇聚近350余万会员，APP下载量近100万；职工阅读、关注和互动次数800万余次。锡林浩特市总工会运用“互联网+”思维创新工会服务工作，运用在线网络为全体职工开辟在线申请、手机APP申请等多种便捷的入会方式，统一建立、转接和管理的职工信息数据库，受到广大职工的欢迎。

在“互联网+工会”的时代，工会网站是宣传方针政策、公开政务信息的重要窗口，同时也是履行社会管理和公共服务职能、为职工办事的重要平台。 随着网站系统承载的业务不断增加，涉及政务信息和职工个人信息等数据越来越多，网站及其所承载的数据将会日益成为黑客攻击的潜在对象，安全管理面临更大挑战。

瑞数信息副总裁赵晔宇认为当前黑客工具的广泛使用已经完全改变了传统的攻防格局， 导致网络攻击越来越容易，防御越来越难。 这些自动化黑客工具有着获取容易、使用简单、能力惊人的特点，可以轻松的绕过传统的安全防护手段，对政府网站开展持续性的漏洞扫描、撞库、拖库等攻击行为。

“漏洞永远补不完，网站永远被扫描”的状况使得网站永远处于危险之中，安全运维人员长期处于亡羊补牢、疲于奔命的状态。瑞数动态安全技术，实现真正的“主动防护”，彻底抛开了传统安全的原理， 从‘自动化’这一黑客攻击趋势入手，‘以动制动’，“釜底抽薪”，让黑客依赖的工具彻底失灵，从根本上改变了攻击容易、防守难得格局，成为政务网站和数据的坚强后盾。

善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。在对抗黑客的前线战斗中，瑞数信息希望利用领先的动态安全技术，为“互联网+工会”提供强有力的安全支撑。