中科曙光网络安全公司落子武汉助力国家网安战略布局

11月24日，中科曙光与武汉临空港经济技术开发区管委会正式签订项目投资协议，双方就曙光在国家网络安全人才与创新基地投资设立子公司“曙光网络安全技术有限公司”（暂定名）达成一致。

11月24日，中科曙光与武汉临空港经济技术开发区管委会正式签订项目投资协议，双方就曙光在国家网络安全人才与创新基地投资设立子公司“曙光网络安全技术有限公司”（暂定名）达成一致。这是中科曙光作为中科院先进技术产业联盟理事长单位，积极推进院地合作的又一重要行动，也是切实响应国家网络安全布局，代表中科院先进技术产业化项目率先落地武汉“国家网络安全人才与创新基地”的战略举措。至此，曙光核心业务之一“网络安全”亦正式落子武汉，关键业务全国布局进一步推进。

武汉临空港经济技术开发区管委会主任、区委书记陈邂馨，武汉市委宣传部副部长、网信办主任严中兴等领导，以及曙光公司首席运营官叶健、总裁助理李传军、网络安全产品事业部总经理刘立、湖北分公司总经理李小英等人出席签约仪式并见证、完成签约。

优势互补落实国家网络安全布局

曙光网络安全公司落子武汉并非偶然。武汉是中国的经济地理中心，九省通衢的区位优势与中国首个“国家网络安全基地”建设所带来的政策优势、产业优势，与曙光所代表的中科院先进技术等优势结合预示着互利共赢的“化学反应”，将进一步推动国家网络安全人才与创新基地的实质性建设，推进国家网络安全战略布局的落实。

曙光公司首席运营官叶健表示，网络安全是曙光的关键业务之一，是曙光推进“数据中国”战略的重要内容。“网络安全公司落地武汉，是曙光关键业务的重大战略性布局。同时曙光也在先进计算、人工智能等领域有着深厚的技术积淀，双方此番联手将共同为推进国家网络安全人才与创新基地建设，为武汉市乃至中国的信息产业发展贡献力量。”

“曙光公司的加盟将为武汉完善国家网络安全人才与创新基地的生态布局注入强心剂。” 武汉临空港经济技术开发区管委会主任、区委书记陈邂馨在致辞中表示热烈欢迎。他说，以曙光网络安全公司为载体，中科院先进技术将与武汉所承载的国家网络安全项目形成良性互动，对武汉打造网络安全与信息产业的人才高地、技术高地、经济高地起到聚焦与带动作用。

着眼未来嫁接院地面向全国

按照项目投资协议，曙光公司将以网络安全公司为平台，建立网络安全全国研发中心和高水平的实验室，推进相关研发成果的转移转化、拓展新产品的研发及产业化，同时还将发挥中科院背景优势，结合武汉在网络安全领域的政策、教育、人才等资源优势，实现“产学研用”一体化发展。

中科曙光网络安全产品事业部总经理刘立介绍：“曙光公司将在武汉打造一支全国一流的网络安全产品研发团队，未来国内领先的专用安全设备和通用网络安全产品等一系列拳头产品将从这里诞生。”

未来，曙光网络安全公司将支撑起曙光整体的安全业务，涵盖研发、运营、销售、技术支持等方面，为下一步发展成为以武汉为中心、面向全国和海外市场的全球性网络安全公司打下良好基础。