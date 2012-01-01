 私募股权Thoma Bravo以16亿美元收购梭子鱼

私募股权公司Thoma Bravo将以16亿美元现金收购发展缓慢的梭子鱼（Barracuda Networks）公司。

至顶网安全频道 11月28日 综合消息： 私募股权公司Thoma Bravo将以16亿美元现金收购发展缓慢的梭子鱼（Barracuda Networks）公司。

梭子鱼总部位于美国加州坎贝尔，年运营率大约是4亿美元，主要售卖数据保护和安全产品。随着客户从一体机设备转向消费服务的模式，梭子鱼也一直在努力推动订阅服务。在经历了4个季度亏损之后，现在梭子鱼已经有7个季度在8000万美元-9500万美元的季度收入上利润仅为2%-4%。

Thoma Bravo的收购价是在11月27日前梭子鱼10天平均股价22.49美元基础上溢价了22.5%。梭子鱼董事会一致赞成这项交易，而现在这家公司是作为一家私人公司运营的，目前还没有提到任何产品组合的重大变化。

梭子鱼公司首席执行官BJ Jenkins表示，认为提议的这次交易将为加速梭子鱼的发展提供一个机会。他说：“我希望我们的员工、客户和合作伙伴都能从这次合作关系中受益，”至少没有提到任何重组的事情。

William Blair分析师Jason Ader表示：“Thoma Bravo似乎已经给出了公平的价格——我们对2018年预估自由现金流基础上，约为企业价值的17.5倍——我们认为出现另一个竞标者的可能性很小。”

“对于梭子鱼而言，我们认为被Thoma Bravo收购可能是股东的最佳选择，考虑到外界对于公司能否将业务从内部部署的一体机转型为基于云的解决方案、以及最近利润面临挑战等提出质疑。”

“虽然勒索软件的频繁攻击已经为梭子鱼电子邮件安全和备份产品创造了需求，但是我们认为，梭子鱼也面临着向云转型的一些挑战，并认为这个价格是公平的。”

通常情况下，私募股权公司会收购一家公司以避免上市公司报告要求和股东关注的压力。这并不意味着严重的成本削减或者CEO变更，但通常意味着产品和产品线的大调整。有时候可能会牵扯到将两家或者更多公司的部分产品连接到一起，使其变成一款更可行的产品。

2015年4月Thoma Bravo收购了Riverbed。此外，Thoma Bravo还在2011年以13亿美元收购了Blue Coat及其安全产品，并在2015年将其以24亿美元的价格卖给了Bain Capital主导的资金，随后Bain在2016年以46.5亿美元将其卖给了赛门铁克。

预计这次交易将在梭子鱼截止于2018年2月28日的财年底完成，但需通过批准。