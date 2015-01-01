东软车联网安全的启发意义

“安全与业务的结合是东软一个重要方向”，东软集团网络安全事业部总经理杨纪文介绍说，2015年，东软集团总裁王勇峰亲自发起推进车联网安全项目，从东软汽车电子和安全两部门各抽调一批专业人员组建了车联网安全实验室，专门做安全与业务的融合研究。

长期在网络安全领域耕耘的东软网安，这些年一直在探寻与业务结合的最佳契机。去年发起成立了国内首家车联网安全联盟，迄今一年多时间过去了，东软车联网安全项目的推进情况究竟如何，在刚刚结束的东软2017解决方案论坛上，东软汽车电子和车联网安全等成为抢眼话题。

东软集团高级副总裁兼董事会秘书王楠博士告诉媒体记者，东软在智能汽车与互联领域，除国内厂商外，还与众多国际汽车厂商也展开了广泛的合作。作为全球汽车俱乐部老资格的成员单位，东软在汽车电子领域起步很早，目前已在欧洲、美国、日本等国家和地区设立了研发中心，拥有三千多专业工程师团队。近年来，在电池管理控制软件、车辆数据云管理和车载互联领域积累了扎实的技术，自进入这个市场，就快速切入到国际一线。在智能驾驶方面，东软结合V2X技术，已经升级了两代Level 0到Level 2的量产产品，正在做第三代的商用量产产品，达到了Level 3级别，而Level 4、Level 5自动驾驶作为技术储备，已在东软软件园区进行了开放测试，此外，东软还参与了多项相关标准的制定。

“安全与业务的结合是东软一个重要方向”，东软集团网络安全事业部总经理杨纪文介绍说，2015年，东软集团总裁王勇峰亲自发起推进车联网安全项目，从东软汽车电子和安全两部门各抽调一批专业人员组建了车联网安全实验室，专门做安全与业务的融合研究，提出了完整的技术路线，包括“管-端-云”结合的三位一体综合技术方案，因为车规要求非常严格，留下开发装程序的空间只有4k，我们就实实在在地这4k的传输空间实现技术架构、盒子总线到最后的V2X，为此投入了大量的人力财力。相较于国内信息安全领域的其他企业，东软因为具备全球汽车电子领域的综合技术实力和优势地位，赢得了车厂的认可和信赖。我们将汽车电子和安全能够有机结合，因为我们更加了解车规，能够更好地部署安全，更加有效的落地，这些方面是其他厂商很难做到的。

去年东软牵头成立了车联网安全联盟，近来中国银行、金融卡测评中心等也在积极加入。联盟成立推动了车载安全国家标准的立标，东软和电子科技大学等作为起草单位，大概今年就可以出来。东软还参与了联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）等相关国际标准的制定。今后，还将整合芯片在里面，通过软硬件双保险来保证车辆行驶安全，相关标准WP.29正在做。产品方面，除上述所说，还有不少国内外品牌厂商正在和东软洽谈，订单数已达百万，其中单一家订单就有10万。

杨纪文说，车联网安全与“互联网+”概念是最吻合的，车联网安全是一个很大的市场，也是一个重大发展方向，前景非常看好。未来会有更多企业参与进来，形成一个良好的安全生态链。现在是做案例模型，接下来还有标准、测试测评等多维度工作要做。

如今，杨纪文的工作重点就是安全与业务的结合，不仅是与东软自身业务的结合，也包括与其他应用业务的结合。他认为，未来东软卖的所有设备都会装安全软件。在东软，网络安全是最具产品形态的一块业务。如同国内其他安全厂商一样，产品层面的投入太多，亟需真正打通客户需求，而这也正是东软的优势所在。从这个意义上说，东软车联网突破具有特殊的启发意义。