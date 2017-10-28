Check Point 公布2017 年第三季度财务业绩报告

全球性网络安全解决方案提供商 Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司日前公布了截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度公司财务业绩。

全球性网络安全解决方案提供商 Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司(NASDAQ: CHKP)日前公布了截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度公司财务业绩。

2017 年第三季度：

总收入：4.55 亿美元，同比增长 6%

软件刀片订阅收入：1.2 亿美元，同比增长 22%

GAAP 营业收入：2.25 亿美元，占总收入的 49%

非 GAAP 营业收入：2.51 亿美元，占总收入的 55%

GAAP EPS：1.16 美元，同比增长 18%

非 GAPP EPS：1.30 美元，同比增长 15%

递延收入：10.36 亿美元，同比增长 17%

公司创始人兼首席执行官 Gil Shwed 表示：“我们的第三季度财务业绩再创新高，营收达到预期上限，并且每股收益也超出我们的预期。随着 Infinity 平台及供应商整合不断满足客户的需求，使用我们高级威胁防护的客户越来越多。在本季度，我们持续扩大 Infinity 平台的覆盖范围，并通过反勒索软件技术、针对 Azure Stack 的云安全防护，以及 Microsoft Intune 移动管理与 SandBlast 移动安全的集成，提高我们所提供的技术安全等级。”

2017 年第三季重点财务数据：

总收入： 同比于 2016 年第三季度的 4.28 亿美元，今年为 4.55 亿美元。

同比于 2016 年第三季度的 4.28 亿美元，今年为 4.55 亿美元。 GAAP 营业收入： 同比于 2016 年第三季度的 2.06 亿美元，今年为 2.25 亿美元。

同比于 2016 年第三季度的 2.06 亿美元，今年为 2.25 亿美元。 非 GAAP 营业收入： 同比于 2016 年第三季度的 2.31 亿美元，今年为 2.51 亿美元。

同比于 2016 年第三季度的 2.31 亿美元，今年为 2.51 亿美元。 GAAP 净收入及摊薄后每股收益： 同比于 2016 年第三季度的 1.7 亿美元，今年 GAAP 净收入为 1.93 亿美元。同比于 2016 年第三季度的 0.99 美元，今年 GAAP 摊薄后每股收益为 1.16 美元。

同比于 2016 年第三季度的 1.7 亿美元，今年 GAAP 净收入为 1.93 亿美元。同比于 2016 年第三季度的 0.99 美元，今年 GAAP 摊薄后每股收益为 1.16 美元。 非 GAAP 净收入： 同比于 2016 年第三季度的 1.94 亿美元，今年非 GAAP 净收入为 2.15 亿美元。

同比于 2016 年第三季度的 1.94 亿美元，今年非 GAAP 净收入为 2.15 亿美元。 非 GAAP 摊薄后每股收益 ：同比于 2016 年第三季度的 1.13 美元，今年为 1.3 美元。

：同比于 2016 年第三季度的 1.13 美元，今年为 1.3 美元。 递延收入 ：同比于截至 2016 年 9 月 30 日的 8.89 亿美元，截至 2017 年 9 月 30 日的递延收入为 10.36 亿美元。

：同比于截至 2016 年 9 月 30 日的 8.89 亿美元，截至 2017 年 9 月 30 日的递延收入为 10.36 亿美元。 现金流量： 同比于 2016 年第三季度的 2.14 亿美元，今年运营产生的现金流量为 2.6 亿美元。

同比于 2016 年第三季度的 2.14 亿美元，今年运营产生的现金流量为 2.6 亿美元。 股份回购计划： 2017 年第三季度期间，公司回购 230 万股，总成本为 2.5 亿美元。根据第三季度公布的更新计划，Check Point 以后可在每季度继续回购最高 2.5 亿美元的普通股，累计总金额不超过 10 亿美元。

2017 年第三季度期间，公司回购 230 万股，总成本为 2.5 亿美元。根据第三季度公布的更新计划，Check Point 以后可在每季度继续回购最高 2.5 亿美元的普通股，累计总金额不超过 10 亿美元。 现金余额、有价证券及短期存款：同比截至 2016 年 9 月 30 日的 37.08 亿美元，截至 2017 年 9 月 30 日为 38.65 亿美元。

有关本新闻稿中论及的非 GAAP 财务指标的信息，以及此类非 GAAP 财务指标与最直接可比 GAAP 财务指标对比后的调和结果，请参阅“非 GAAP 财务信息的使用”和“GAAP 与非 GAAP 财务信息对比后的调和结果”。

业务亮点：

为 Microsoft Azure Stack 提供高级安全性

Check Point 宣布，为支持 Azure Stack，其针对 Microsoft Azure 的旗舰产品 vSEC 云安全解决方案已得到加强，可跨 Azure 公共云和混合云环境提供一致的安全防护。现在，通过使用业界领先的高级威胁防护措施，Check Point 客户可以无缝保护 Azure 资产和工作负载，同时还可以跨内部网络及其 Azure 云环境提供安全的连接性。

为 Microsoft Enterprise Mobility 提供 SandBlast 高级安全性

Check Point 宣布将 Check Point SandBlast Mobile 与 Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) 集成，以保障企业的移动设备安全。Check Point SandBlast Mobile 作为市场领先的移动威胁防御 (MTD) 解决方案，与 Microsoft 的 Intune 企业移动管理 (EMM) 平台进行集成后，可为企业提供一种管理移动设备并防范高级移动攻击的综合性方法。

Check Point 推出全新在线研究平台并发布年中网络攻击趋势报告

2017 年，全球几乎 25% 的组织受到 RoughTed 恶意网络攻击的影响。Check Point 推出全新在线平台 Check Point Research，面向更大的社区提供网络威胁情报信息。Check Point Research 平台可以向威胁情报社区通报有关 Check Point 的原创研究、网络安全领域的最新趋势以及当前威胁形势的相关详情。

最新 ZoneAlarm 反勒索软件保护家庭 PC 免受勒索攻击

ZoneAlarm 增添关键保护层，以保护消费者免受 WannaCry 和 Petya 等快速进化勒索软件的攻击。推出新型解决方案 ZoneAlarm 反勒索软件，用于识别、隔离并消除用户 PC 中复杂隐避的勒索软件感染，为家庭 PC 增添关键保护层，并与防病毒软件共同协作，为 PC 用户提供广泛保护，免受日渐增加的勒索软件威胁。

我们获得了以下业界荣誉：

未来网络安全架构：Check Point Infinity 是全面整合的网络安全平台，专注于防御跨网络、云端和移动设备的攻击。

本季度，我们在 Gartner 2017 年统一威胁管理（中小企业多功能防火墙）和企业网络防火墙 (ENFW) 魔力象限报告中被评为行业领先者，进一步巩固了我们的领导地位，也是对 Check Point Infinity 为各类型企业提供安全性的愿景和创新的认可。

最新报告评估公司在为各行业内的大中小型企业提供安全管理和威胁防御解决方案等方面的“愿景完整性”和“执行能力”。这些认可进一步巩固了 Check Point 在为各式客户提供全面安全解决方案方面的优势地位。

NSS 实验室第 15 次“推荐”评级 - 在 NSS 实验室最新研究成果中，Check Point 获得第 15 次“推荐”测试评级并且第 3 次通过漏洞攻击检测系统测试，凸显出我们安全体系结构的强大优势。

荣获 The Global Technology Distribution Council 颁发的 Rising Star（新星）奖 - Check Point 被评为网络安全类别的行业成长冠军。Check Point 在过去一年中，通过其美国分销合作伙伴取得了极大的销售增长和市场份额，从而摘得该奖项。 此奖项也证明了 Check Point 保持的一贯优势，能够为不断扩展的市场提供全面安全解决方案。

PC 杂志编辑之选 - 在测试中，Check Point ZoneAlarm 反勒索软件被评为最有效的反勒索软件安全保护工具，可成功防御所有现实存在的勒索软件。

CSO 杂志 - 在一篇名为“SandBlast Mobile 简化移动安全性”的广泛性社评中，其认为“Check Point SandBlast Mobile 可适用于移动设备管理员和安全事件日志分析员，实际上能够更加轻松地管理全部移动设备的整体安全性轨迹。”

我们的安全研究部门也在继续揭露现今基础设施中的安全漏洞，其中包括移动设备和应用程序中的关键漏洞，例如：

Check Point 携手 LG 保护其智能家用设备安全

我们的安全研究团队发现了一个名为 HomeHack 的漏洞 - 该漏洞使数百万 LG SmartThinQ® 智能家用设备用户面临他人未经授权远程控制其 SmartThinkQ 家用电器的风险。该研究团队与 LG 合作修复了这个漏洞，否则黑客可利用其控制 LG Hom-Bot 扫地机器人上的摄像机，并开启和关闭洗碗机与洗衣机等电器。

一股新 IoT 僵尸网络攻击风暴即将来袭-新的网络攻击风暴云正在聚集。Check Point 研究人员发现一种全新的僵尸网络，其正更加快速地发展和感染 IoT 设备，并且相较于 2016 年的 Mirai 僵尸网络，潜在危害性有过之而无不及。IoT 僵尸网络是通过互联网相互连接的智能设备，这些智能设备被同一恶意软件感染，并受到来自远程威胁执行者的控制。这些人对全球各地组织发动过破坏最严重的网络攻击，包括医院、国家运输联络、通讯公司和政治活动等。

“不是在成功之后变得富有，就是在不断尝试攻击的路上”- Check Point 研究人员揭示国际性网络攻击活动。

Check Point 揭露了一个尼日利亚公民的身份，此人位于尼日利亚首都附近，策划了对石油天然气、矿业、建筑和运输行业 4000 多家公司的攻击。

ExpensiveWall – “包装”恶意软件现身 Google Play，将危及您的财产安全。

Check Point 移动威胁研究团队发现了一款 Android 恶意软件的新变体，该软件会向用户发送欺诈性收费短信，并在其毫不知情的情况下向用户账号收取虚假服务费。根据 Google Play 数据，这款恶意软件感染了至少 50 个应用程序，而受感染应用程序在被移除之前，已有 100 万到 420 万次的下载量。

当心“Bashware”– 一种任何恶意软件均可绕过安全解决方案的新方法。

Check Point 研究团队发现一种令人担忧的全新手段，它可以使恶意软件绕过许多最常见的安全解决方案，如下一代防病毒、检测工具和反勒索软件等。这种名为 Bashware 的技术利用了称为“Linux 子系统”(WSL) 的全新 Windows 10 功能。

Check Point创始人兼首席执行官 Gil Shwed 表示：“Check Point Infinity 架构旨在为企业提供跨安全基础架构的最高级别威胁防护。我们的解决方案连续第 15 次荣获 NSS 实验室“推荐”评级，这是对我们产品实效性的有力认可。”Shwed 还总结道：“我要感谢客户每天都信任我们为他们最有价值的数据提供安全保护，这是对我们最大的认可。”

2017 年第四季度投资人大会参与时间表：

瑞银全球技术大会

2017 年 11 月 14 日 - 加利福尼亚州旧金山

2017 年 11 月 14 日 - 加利福尼亚州旧金山 瑞士信贷年度技术大会

2017 年 11 月 29 日 - 亚利桑那州斯科茨代尔

2017 年 11 月 29 日 - 亚利桑那州斯科茨代尔 富国银行技术峰会

2017 年 12 月 5 日 - 犹他州鹿谷

2017 年 12 月 5 日 - 犹他州鹿谷 Cowen 网络与网络安全峰会

2017 年 12 月 13 日 - 纽约市

Check Point 管理团队成员将出席这些会议，并讨论最新的公司战略和方案。Check Point 的会议展示材料将在公司网站上通过网络广播的方式提供。要查阅会议展示材料并了解最新信息，请访问公司的网站 www.checkpoint.com/ir。时间安排可能会临时改变。