“央采”2017年度软件招标结果出炉 锐捷大数据安全平台RG-BDS入围

中央政府采购网发布了央采中标公告，锐捷网络旗下RG-BDS大数据安全平台成功入围“央采”安全管理中心（SOC）软件范围。

近日，中央政府采购网发布了中央国家机关2017年软件协议供货采购项目（以下简称“央采”）中标公告，锐捷网络旗下RG-BDS大数据安全平台成功入围“央采”安全管理中心（SOC）软件范围。体现出锐捷在信息安全领域不断增强的综合实力，也反映出国家在大数据时代对于信息安全自主可控提出的更高要求，即希望通过大数据安全技术实现网络威胁早期预警、实时感知、实时反馈及准确定位。

图：RG-BDS界面图

“央采”是中国政府采购领域级别最高、覆盖面最广的采购项目之一。采购单位覆盖中央直属上万家机关单位，同时也是地方政府采购的风向标，对各地方、部门的采购具有重要的指导意义。成功迈进“央采”的“门槛”，充分体现出了锐捷网络在大数据安全领域的技术领先性，以及能够充分结合用户信息安全业务场景下的自主创新实力。

RG-BDS大数据安全平台是锐捷网络创新打造的综合性日志分析平台，基于分布式大数据技术，RG-BDS能够轻松支持PB级的超大容量日志存储和快速查询，拥有10亿条日志秒级查询的惊人速度。同时，RG-BDS还可以协助用户快速构建安全数据仓库，全面兼容业界各种设备和软件日志，满足《网络安全法》中留存六个月日志的要求。

此外，利用BDS中内置的网络安全知识库和丰富的安全运维向导式操作，用户可以在缺乏高级人才的情况下，拥有“专家级”的服务保障体系，充分发挥全景可视化的平台优势，提前发现未知隐患，实时感知业务异常和未知安全风险。

锐捷此次积极参与“央采”投标，能在激烈的竞争中脱颖而出、成功入围，是国家机关及政府行业专家对锐捷相关产品的充分认可与肯定，同时也让大数据在安全领域的创新应用有了一展身手的良机。