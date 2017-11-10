梭子鱼收购公有云归档和业务分析供应商Sonian

梭子鱼网络于美国加州时间11月8日宣布收购Sonian公司。Sonian是一家领先的公有云归档和业务分析供应商。凭借此次收购，梭子鱼将深化云归档、邮件安全和管理能力，并拓宽了与关键OEM合作伙伴的沟通渠道。

云融合的安全与数据保护解决方案提供商梭子鱼网络于美国加州时间11月8日宣布收购Sonian公司。Sonian是一家领先的公有云归档和业务分析供应商。凭借此次收购，梭子鱼将深化云归档、邮件安全和管理能力，并拓宽了与关键OEM合作伙伴的沟通渠道。

Sonian的归档和分析技术可使客户保存、访问并使用通讯数据，并通过数据分析降低业务风险，提高生产效率。凭借数据分析，客户可在问题升级前通过通信数据识别潜在业务风险，对于当今动态的威胁环境来说，这是十分重要的。梭子鱼收购Sonian后，可增强其安全平台的数据保护，为客户的Microsoft Office 365和其他云环境提供更好的服务。

梭子鱼首席执行官兼总裁BJ Jenkins表示：“Sonian团队十分擅长构建和提供符合合作伙伴及客户需求的本地云平台。因此Sonian平台也将促使我们帮助越来越多的用户迁徙至Office 365。此外，我相信凭借Sonian的分析和人工智能技术与我们领先的安全解决方案相结合，可为市场提供更领先和全面的解决方案。”

Sonian公司首席执行官兼总裁Tim McKinnon表示：“云应用的灵活性、易用性和可靠性将继续成为市场需求的推动。将Sonian的技术潜力和梭子鱼的市场模式与产品互补相结合，将为合作伙伴和客户共同创造颇具前景的价值定位。”

Sonian的亮点和产品组合包括：

· 定制化云平台 –基于云和本地设计，Sonian充分利用公有云规模和成本特性，通过AWS平台和其他公有云提供强大的、具有快速扩展和高度可靠性的平台。

· 云归档 – 强大的综合云归档功能。不仅方便用户和合作伙伴使用，随着企业不断寻求基于SaaS的解决方案，还可满足其监管、政策合规性和数据保存的需求。

· 业务洞察 – Sonian可分析电子邮件和附件数据，使其可操作，并主动向客户提供分析结果。梭子鱼计划在安全和数据保护产品组合中充分利用Sonian的分析和人工智能技术，为合作伙伴和客户提供可操作的数据分析。

· 渠道拓展– Sonian平台专为原始设备制造商（OEM）、托管服务供应商（MSP）和最终用户设计，采用白标和管理API，可轻松实现自动部署。

· 用户拓展 - Sonian为梭子鱼带来32,000多名新客户以及众多大型MSP和软件公司合作伙伴。

关于Sonian

Sonian是早期的云归档开创者，可保存、保护全球信息。全球40多个国家和地区的32,000多名客户选择信任Sonian的安全平台，通过快速准确的搜索，可保留和检索有价值的数据，并保护企业电子邮件中的知识产权。 Sonian在云中管理着超过200亿个对象，每天均有1700万份新文件上传到Sonian的云档案中，并且可在当前最大的五个公有云上运行。Sonian与领先的科技公司建立了强大的伙伴关系，将创新技术与深厚的归档技术相结合，可满足各种规模和行业客户的需求。