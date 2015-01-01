保证有效落地 东软又成车联网领域的先行者

今天我们所处的时代正在经历一场社会形态的深刻变革，我们已经进入了数字社会时代。东软的口号是“软件是一种态度”。即：软件是用来创造社会价值，创造用户价值，让技术价值得以体现。

出门打车用软件，购物付款用软件，看病挂号用软件……

今天我们所处的时代正在经历一场社会形态的深刻变革，软件、互联网、大数据、人工智能已经走进我们的日常生活，改变着每一个人的学习、工作和生活，我们已经进入了数字社会时代。

在充满无限想象的未来，我们能做什么？如何创造我们的商业？如何改变我们的世界？又如何适应数字社会的生存？

东软有一个口号叫“软件是一种态度”。即：软件是用来创造社会价值，创造用户价值，让技术价值得以体现。

比如在今年东软解决方案论坛上，东软就与客户、合作伙伴一起携手，以创新来推动持续成长，典型的是在车联网领域的创新，东软将汽车业务与网络安全相融合，推出“端管云”三位一体的综合防护。

技术创新 赋能传统行业

西双版纳，以神奇的热带雨林自然景观和少数民族风情而闻名于世。傣族是一个亲水的民族，水善利万物而不争,水具有极强的包容性、柔和性，而科技就像水，在泽被万物的同时又赋予万物新的生命力。

东软解决方案论坛就在这里举行,东软集团董事长兼CEO刘积仁博士深入浅出的分析了全球经济现状。他认为，经济正在拐大弯,全球格局正在发生变化，只有通过创新实现突围，而创新源于想法，成于行动，更需要条件和逻辑……

东软集团董事长兼CEO刘积仁博士

首先，技术转化为成果是王道。

东软很幸运地选择了软件这个行业，作为公司创始人，刘积仁对行业的未来有敏锐的洞察能力。

他认为，“技术有不同的表达方式，而态度决定了把技术转化成成果，软件是用来创造社会价值，创造用户价值，如果我们不懂得客户需要什么，技术价值就永远不会得以体现。“

互联网的强势发展，云计算、大数据、人工智能等新兴技术的涌现，对我们传统的生活方式、工作方式以及业务模式有了直观的改变，这些改变来自于技术的创新，如何用新的商业模式，社会管理的手段攻击过去的思维，东软选择了变革和创新。

第二， 技术使能传统行业，在车联网行业创新。

我们所处的这个时代，正在经历一场社会形态的深刻变革，由软件和互联网催生的数字社会，正在接纳物理社会的人群，软件对创造新商业形态和社会生活中的价值越来越明显，所形成新的商业空间。

在我们熟知的汽车行业，国内的百度、阿里以及国外的谷歌都在布局汽车的自动驾驶甚至无人驾驶。当然，自动驾驶汽车需要依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统的协同合作，最终形成一个车联网的布局。

当这一切技术都成熟时，车联网安全尤为重要，无人驾驶汽车在不远的将来也会普及，如何防止来自网络的威胁对无人驾驶汽车造成行驶的安全，这都需要涉足这个行业的企业思考的问题。

实际上，早在1991年成立时，东软就开始涉足汽车电子行业，早期的汽车电子业务主要涉及终端导航和汽车娱乐系统的软件与开发。智能汽车互联板块是东软进行创新最多的领域之一。

有效落地 三位一体防护车联网行业

目前，国际上知名的品牌厂商和东软保持合作，例如德国宝马，目前在国内发售的宝马新能源X1用的就是东软的车联网安全技术，随后会有更多汽车厂商的新车使用东软车联网安全技术做为未来汽车的安全防护。

为什么很多汽车厂商都看好东软车联网安全技术呢？我认为这缘于东软20多年来的汽车电子的研发经验，对汽车的结构真是由内而外的了解，所以在车联网安全这块东软也有着自己独到的认识和优势。

首先，东软的技术能力在严格的车规下能有效的落地。

相较于国内很多名声大，宣传好的安全企业，为什么依然没有得到车厂的认可？有效落地就是东软的一大优势。

现在，在安全方面业界谈的比较多的是给汽车做一个金钟罩，这实际上是一种被动的防御模式，而东软在车联网安全这块推出的是“端管云”防护，从汽车终端，到传输管道再到云端这“三位一体”的结合，通过这三个手段的有机结合，对车的终端安全形成有效的全方位安全防护。

所谓“三位一体”指云端有安全防护，云端之间所有的安全传输，包括汽车端的安全防护，包括所有的木马、恶意代码，通讯的加密解密，能够和云端的安全部署有机的结合，形成有机的防御体，不仅仅是切断云端车的入侵通道，东软还在车里有主动的安全防护措施。

东软集团副总裁及网络安全事业部总经理杨纪文

第二，及早布局，打造健康的安全生态。

东软集团副总裁及网络安全事业部总经理杨纪文表示，东软网络安全21年，一是因为市场大所以机遇也大，二是竞争对手还不成熟。这两个原因，带给东软很大的机会。未来，东软会继续把技术跟商业模式结合，将技术变成价值体系，并将这些技术跟各种各样智能医疗结合，与汽车辅助驾驶、自动驾驶相结合。

除此之外，东软在车联网安全这块也非常重视并做了很多事，去年东软发起成立车联网安全联盟，今年年初定了国内的国标，这其中东软也都有参与。在车联网安全市场，未来一定能够助推千亿市场的形成。

面对未来，东软一直在思考一种生存方式，这26年不是单一的商业模式，单一的技术路线，东软差不多每隔四五年就要重新创造新的生命，用创新来赋能传统行业，在数字化时代，助力客户加速数字化转型。