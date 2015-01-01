新思科技收购黑鸭子软件公司 进一步加强软件安全平台

新思科技与黑鸭子软件公司宣布签订了新思科技将收购黑鸭子软件的最终协议。通过整合黑鸭子享誉业界的“软件组成分析方案”，新思科技将扩大产品阵容及客户覆盖面，有助于进一步加强其在软件安全市场的实力。

美国新思科技公司(Synopsys, Nasdaq:SNPS)与黑鸭子软件公司(Black Duck Software)宣布签订了新思科技将收购黑鸭子软件的最终协议。黑鸭子软件是一家私营公司，专门提供保护及管理开源软件的自动化解决方案，是这个领域的佼佼者。通过整合黑鸭子享誉业界的“软件组成分析方案”，新思科技将扩大产品阵容及客户覆盖面，有助于进一步加强其在软件安全市场的实力。

根据最终协议的条款，新思科技将需支付约5.65亿美元，其中扣除黑鸭子软件所持现金后的收购价为5.48亿美元，此外，新思科技需要负责部分黑鸭子软件员工所持有的公司股权。新思科技将使用美元支付此交易。这项收购需要通过Hart Scott Rodino法规审核以及其它有关必需完成的条件，估计会在2017年12月完成。

新思科技软件质量与安全部门（SIG）高级副总裁兼总经理Andreas Kuehlmann表示：“我们的愿景是为市场提供一个整合的、卓越的软件安全及质量解决方案的全方位平台。软件开发过程不断演进及提速，通过整合黑鸭子软件的方案，新思科技的雄厚实力将可进一步提升，为软件开发生命周期的每个阶段提供更强大的安全及质量测试，从而降低客户的风险。我们期待与黑鸭子软件的精英团队并肩携手向客户呈献我们的整合解决方案，为他们带来更大的价值。”

软件开发正面临急剧的变化，开源软件和代码被广泛应用。现在有近60%的软件应用都采用了开源代码。虽然采用开源软件和代码有降低软件开发成本及有助加快产品进入市场的优点，这也同时带来巨大的安全及未经许可的合规挑战，这是因为大部分机构对所用开源代码和软件没有透彻了解。黑鸭子软件领先业界的方案能把识别及分析开源代码的过程自动化，检测已知的安全漏洞及许可合规问题，也可就影响开源代码的新发现安全漏洞及时发出警报。

现今客户希望在软件开发周期期间尽早发现解决安全及质量问题，以便支持持续集成/持续交付（CI/CD）及向云端迈进。有鉴于开源代码在软件开发中被广泛使用，及早发现安全及合规问题将大幅度加快客户推出安全、优质软件的速度。

黑鸭子软件首席执行官Lou Shipley表示：“现今软件安全受到每一家机构及其董事会的高度重视，有鉴于开源软件带来的莫大经济价值。在过去十年，它在市场的欢迎程度有增无已，然而大部分机构却无力有效管理开源软件和代码及保证其安全。这因此而发生多起受到高度关注、带来巨大经济损失的软件安全事故。黑鸭子软件在近四年的业务增长及成功，足以证明市场视开源软件的安全问题为重中之重。我们十分高兴加入一个理念一致的公司，就是在软件开发过程中尽早应对安全及质量问题。我们可以为客户提供一流的方案，协助客户比先前更快地开发及推出更安全及优质的软件。”

新思科技目前仍未提供2018财年的财务指引。初步评估显示由于受到收购会计及有关延后收益（约2,500万至3,000万美元）的影响，新思科技预期黑鸭子软件将为2018财年贡献大约5,500 万至6,000 万美元的收入。目前新思科技预期这次收购将使得其2018年非一般公认会计原则的每股盈利减少12美分，在2019年下半年恢复平衡，然后逐步增加（根据非一般公认会计原则估算）。投资者不应继续参考先前新思科技发表有关2018年业绩的初步指引。

在这次交易中，巴克莱银行是黑鸭子软件的独家财务顾问。