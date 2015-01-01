BSIMM8模型首次在亚太区发布 重申在软件安全计划初期设立对比基准的关键性

Synopsys发布其业界领先的最新版本的软件安全构建成熟度模型 —— BSIMM8。BSIMM8显示，随着越来越多企业在SSI生命周期初期就已经设立基准，软件安全已经成为他们一项关键的考量。企业运用评估结果从战略上管理风险，随着时间推移，其SSI将出现显著改进。

美国新思科技公司 (Synopsys, Nasdaq: SNPS)发布其业界领先的最新版本的软件安全构建成熟度模型 —— BSIMM8。该模型是基于真实数据，旨在帮助企业规划、执行并评估其软件安全计划(SSIs)。BSIMM8是软件安全构建成熟度模型(BSIMM)的第八个版本，首次于亚太区发布，是迄今为止发布最详细的BSIMM数据。BSIMM8显示随着越来越多企业在SSI生命周期初期就已经设立基准，软件安全已经成为他们一项关键的考量。企业运用评估结果从战略上管理风险，随着时间推移，其SSI将出现显著改进。请点击链接下载BSIMM8报告：https://www.bsimm.com/zh-cn/download.html

安全技术部副总裁Gary McGraw博士表示：“针对易受攻击软件的破坏性攻击分布广并且数量日益增长。我们发现从被动的‘渗透和补丁’方式转向更多的主动战略，可以帮助企业从一开始就可以系统地构建安全软件。企业开始明白，他们可以通过构建SSI来有效地降低风险，并通过诸如BSIMM等工具来评估其优势和不足，将精力放在最恰当的实践模块和活动上。”

BSIMM8收集了来自109家公司的数据，并且描述了4,769名软件安全专家的工作成果，展现了软件安全最佳实践模块背后的科学性。这些成果对近30万名开发人员有指导作用，帮助他们最大化地保障产品的安全性。这些开发人员参与约9.5万应用程序的开发工作。参与BSIMM8调研的公司来自有代表性的垂直行业，包括金融服务、独立软件供应商(ISVs)，云、医疗卫生、物联网和保险。

BSIMM8 研究的主要发现包括：

企业运用BSIMM来助推SSI。BSIMM8增加了实施SSI相对较晚的公司，平均总体成熟度有所下滑，从BSIMM7中的33.9%降至33.1% ，企业软件安全小组 (SSG)建立的平均时长从3.94年降至3.88年。设立SSI基准是软件安全行为的首要步骤之一。

BSIMM公司SSI逐渐走向成熟。参加多次BSIMM评估的公司的成熟度有明显的上升趋势，平均活动数量增加了10.3，达到33.4%。设立基准是指导企业持续构建安全软件最有效的实践。

成熟度因行业而异。每个行业都有不同于其它行业的关注重点和举措，每个行业和独立组织构建软件安全的方式也有差异。总的来说，云端、金融服务、独立软件供应商的成熟度要高于医疗卫生、物联网和保险行业。金融服务和云行业在合规与政策实践模块得分较高，物联网行业在软件环境实践中成熟度最高。

根据权威调研机构Gartner调研显示，应用程序安全需要一个有结构的、程序化的方法来处理看似复杂的新技术和不断变化的威胁环境。可靠的应用安全方案必须是人、流程和技术三者的平衡结合。

BSIMM对已经建立真正SSI的企业进行观察，描述了113项可付诸实践的活动，通过量化多家不同企业的做法，能同时发现许多企业的共同点以及彰显个性的不同之处。BSIMM数据显示成熟度高的安全计划很全面，开展了所有12个实践模块中的多项活动。企业可以凭借BSIMM对软件安全计划进行比较，由此决定哪些活动是可能有用的。