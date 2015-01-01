报告：勒索软件即服务将推高2018年恶意软件增长

据Sophos Group的最新报告称，勒索软件即服务（Ransomware-as-a-service，RaaS）将在未来一年内迅速蔓延到个人电脑之外的领域。

至顶网安全频道 11月06日 综合消息：

据Sophos Group的最新报告称，勒索软件即服务（Ransomware-as-a-service，RaaS）将在未来一年内迅速蔓延到个人电脑之外的领域。

这份题为《Sophos 2018恶意软件预测》的报告分析了2017年恶意软件的发展方向，并对2018年进行了预测。新趋势包括，RaaS的持续崛起、安卓恶意软件在Google Play移动应用商店中预期中的爆炸式增长、针对Mac的恶意软件活动增加、以及自助攻击工具包可能会带来新的Windows威胁。

研究人员表示，随着越来越多的勒索软件开发者意识到，他们可以从售卖销售套件和服务包、被其他人用于分发攻击中获利，RaaS市场将在未来一年内迅速增长。他们提到了Cerber，这个勒索软件最早出现在2016年，在2017年不断演变，这是RaaS提供商推动勒索软件传播的一个经典例子。

报告指出：“因为勒索软件会成为一个极高回报的业务，所以开发者越来越关注开发各种特性，例如强大的加密和防病毒入侵技术。他们还致力于在可用的支付选项方面提供多样化。”

安卓恶意软件潜在的崛起，特别是蔓延到Google Play中，是该报告中的另一个预测趋势，但是未来会在2017年的快速增长基础上进一步扩大。有趣的是，研究人员指出，正如PC用户一样，安卓用户也正在面临着勒索病毒这个难题。

苹果Mac注意了，研究人员表示，正如安卓一样，勒索软件的开发者正在寻找新的受害者，让苹果的桌面操作系统成为主要目标。但是报告指出，这很可能是通过MacKeeper而不是实际的恶意软件入侵的。

对于Windows来说，研究人员预计会看到在暗网（通过特殊软件访问部分互联网）上更容易出现攻击，并在一个月内出现相应的工具。微软Office漏洞被认为是一个将快速增长的领域，因为Windows似乎总是持续出现各种漏洞。