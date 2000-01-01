Fortinet 沙盒方案连续四次被NSS实验室评为推荐级产品

全球性高性能网络安全解决方案领导厂商Fortinet近日宣布Fortinet新推出的FortiSandbox 2000E沙盒产品在NSS实验室进行的2017年最新违规检测测试获得 “推荐”评级。

全球性高性能网络安全解决方案领导厂商Fortinet®（NASDAQ：FTNT）近日宣布Fortinet新推出的FortiSandbox 2000E沙盒产品在NSS实验室进行的2017年最新违规检测（BDS：Breach Detection System）测试获得 “推荐”评级。

NSS实验室的BDS报告是行业最全面的针对当前提供的违规检测系统的安全有效性测试，并帮助用户根据实际环境的性能选择最佳解决方案。

FortiSandbox 2000E对通过Web与邮件传播的恶意软件的捕获率达到了100%，总体违规检测率达到了99%，吞吐量性能表现比技术参数表中的标称高了两倍。

“网络犯罪分子正在以惊人的速度发展新的攻击策略，并创造出一种从渗透到攻破在几分钟内完成的方法。 这使得安全团队采用高级威胁检测和快速应对的解决方案成为当务之急。 最近Fortinet 的沙盒解决方案FortiSandbox荣获NSS实验室推荐级产品，这也是连续第四次获得推荐级的评价。Fortinet希望通过第三方的独立测试，为用户选择可靠的安全防御产品作出背书。” Fortinet的产品和解决方案高级副总裁John Maddison表示。

沙盒技术正在成为安全系统部署的必备组件

沙盒的部署使用在防御如同WannaCry这样恶意软件中，作为自动化分析工具和威胁情报的中心，能够在这类恶意软件影响到企业网络之前，检测到诸如这样的先进勒索软件等恶意攻击和零日攻击。

Fortinet新的FortiSandbox 2000E设备可以为中型企业和大型企业和服务提供商提供高性能的高级威胁的防御，灵活的部署涵盖边界网络，数据中心核心甚至包括内网。

企业安全的中央“智控”

为了有效防御快速变化的威胁形态，今天的沙盒解决方案需要与企业部署的其他安全组件形成联动防御体系 ，沙盒所产生的威胁情报可以在各种安全产品（包括下一代防火墙（NGFW）），入侵防御系统（IPS），邮件安全网关，Web应用防火墙（WAF）和终端安全产品之间共享。 Fortinet Security Fabric 安全架构的开放性通过“合作伙伴就绪”计划将这种互通性扩展到第三方技术合作伙伴及其解决方案。

作为Fortinet Seurity Fabric 安全架构的一部分，FortiSandbox在企业整个攻击面上与Fortinet安全解决方案集成，包括NSS实验室推荐级的 FortiGate NGFW，Fortinet IPS，FortiWAF和FortiClient解决方案，自动共享威胁情报，从而在网络的不同维度都建立起有效的防御。