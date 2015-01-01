构建自主可控生态链，要强化国产化厂商之间的合作，要在政府以及国家核心行业、领域构建起从服务器、操作系统、数据库到应用软件等整套的国产化产品与解决方案。

目前网络空间成为国家继陆、海、空、天之后的第五个疆域，自主可控是提高国家网络空间安全的前提。

作为网络安全赖以支撑的IT产业，我国建设创新型国家，必须降低关键技术对外依存度。特别是随着操作系统与硬件相结合、基础软件向应用延伸、软件产品与服务一体化、云计算与终端应用打通等技术融合趋势的发展，数据的关联性不断增强，自主可控的生态链应该受到业界更多的重视。

如果仅在某一个单独的环节实现自主可控，网络安全风险还是有可能从一个节点迁移到另外一个节点，最终导致整个IT系统出现数据泄漏等风险。

构建自主可控生态链，要强化国产化厂商之间的合作，要在政府以及国家核心行业、领域构建起从服务器、操作系统、数据库到应用软件等整套的国产化产品与解决方案。同时要联合产业链各方，在市场、销售、服务等方面通力合作，树立自主可控样板标杆。

构建自主可控生态链，尤其要关注云计算等基础设施的安全性。因为其在智慧城市、智慧园区等的运营中承载着大量的关键应用，涉及到国计民生的方方面面，一旦出现自主可控的风险，后果不堪设想。所以必须确保云基础设施拥有国产化的背景，使用国产化的软硬件产品进行架构。

近几年，国家进一步加大了自主可控软硬件产品研发扶持力度，着力推动IT系统国产化，促进企业应用自主可控信息技术的发展。作为清华启迪旗下控股企业，启迪国信在多年移动端技术的积累下，逐步布局云计算、大数据，从而打造了“云—端—安全”一体化的企业级数字化服务能力。公司不仅致力于实现数字化基础设施、系统、终端的自主可控，还致力于与更多国内友商进行深度合作，构建自主可控的生态链。