青云QingCloud携手亚信安全 提升云端深度防护能力

青云QingCloud日前宣布，与云与大数据安全技术服务商亚信安全达成合作，亚信安全服务器深度防护系统Deep Security正式入驻QingCloud AppCenter。基于此次与亚信安全的合作，双方将在云端安全防护领域深度集成，共同打造更安全、更便捷、更可靠的云应用环境。

企业级云服务商青云QingCloud（qingcloud.com）日前宣布，与中国领先的云与大数据安全技术服务商亚信安全达成合作，亚信安全服务器深度防护系统Deep Security正式入驻QingCloud AppCenter。基于此次与亚信安全的合作，双方将在云端安全防护领域深度集成，共同为企业用户打造更安全、更便捷、更可靠的云应用环境。此外，QingCloud还将联合更多安全领域的合作伙伴，携手构建全方位的服务体系，以及完整的云安全生态体系。（应用地址：http://suo.im/1r1TrH）

随着互联网的飞速发展，企业信息化也步入了一个崭新的阶段。然而，网络攻击愈演愈烈，原有的病毒防御机制已经无法承载不断改变的攻击模式。企业用户已经开始将IT架构迁移至云端，云端环境的安全成为重中之重，也成为很多企业忽视的问题。

亚信安全Deep Security是一套能够广泛保护服务器和应用程序的软件，能够使企业云端运算环境拥有自我防范的能力，Deep Security大幅减少虚拟环境在安全保护上的系统开销、简化安全策略和告警管理，加强虚拟机器的透明安全性，并能实现批量自动化的策略部署。作为专为虚拟化环境量身打造的专属安全防护系统，具备了虚拟补丁功能、以及Web应用层检测、IDS、IPS等深度检测包技术，可以有效发现和拦截APT攻击等高级网络威胁 。最为重要的是，亚信安全创新的“无代理”部署特性能帮助用户避免产生防毒风暴（AV Storm），从而大幅提升虚拟机密度。

青云QingCloud一直以来非常重视云端安全。为了加强资源和数据的安全性，QingCloud构建了一个多维安全架构。DDoS防护、SSL证书服务、WAF等服务，确保用户能够防御来自互联网的攻击，为用户提供安全的第一道防线；QingCloud SDN构建的虚拟私有网络，实现100%的二层隔离，保障了网络层的安全；实时副本、灾难自动恢复机制、块设备级别的备份与恢复，确保了云平台底层的数据安全性。随着亚信安全的Deep Security在QingCloud AppCenter上线，用户可以在云端主机层面获得增强的安全防护能力，功能覆盖网络层、系统层、应用层等的病毒攻击、漏洞攻击、恶意软件攻击，以及系统完整性保护等，全方位提升云端系统的安全防护能力。

与亚信安全Deep Security达成合作后，青云QingCloud将在QingCloud AppCenter平台为用户提供更多安全层面应用的选择。除亚信安全之外，QingCloud还与长亭科技、安全狗、360企业安全、上元云安全、昂凯科技、云安宝、中安星云、盛邦安全、中安威士等安全厂商达成了合作。作为云计算环境中的应用交付与运营管理平台，QingCloud AppCenter以业务的视角重新定义IT使用模式，显著降低云端应用开发、部署及运维复杂度，为企业提供一个应用交付与消费的新模式。