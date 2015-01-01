政企数字化转型需“自主可控”

随着云计算、大数据、移动互联网等创新商业模式的应用，大量的政企开始了数字化转型。然而，在数字化转型的过程中，一个重要的问题却经常被组织忽视，那就是数字化系统能否实现自主可控。

随着云计算、大数据、移动互联网等创新商业模式的应用，大量的政企开始了数字化转型。然而，在数字化转型的过程中，一个重要的问题却经常被组织忽视，那就是数字化系统能否实现自主可控。

数字化转型引入大量自主可控风险

在数字化转型的大潮中，组织开始将大量应用转移到数字化平台之中，数据开始成为组织最为重要的资产。大量的设备数据、组织数据如果放到国外的平台上，等于是数据在“裸奔”，不要说政府、央企、国企、大型企业，即便是中小企业的数据，都可能“牵一发而动全身”，泄露事关国计民生的机密经济数据、社会数据，将引入不可预料的风险。

数字化程度越高，就越有可能遭受网络攻击。信息技术已应用于社会的方方面面，包括重大基础设施、智能电网、通信设施、高铁等，这些设施一旦出问题会对整个国民经济产生巨大影响。例如，在智慧城市的建设过程中，不符合自主可控要求的数字化系统会影响交通、安防等重要子系统的数据安全，成为智慧城市建设的巨大隐患。

启迪国信首席市场官张永利指出：“数字化系统的自主可控是一个系统化的工程，要提升自主可控能力，首先是要在自主可控的前提下，增强对于基础设施的管控能力，发展自主可控、安全可信的国产安全产品，用以支撑国家信息安全防护的构架。另外，还需要从数字化体系的各个环节入手，对业务数据进行安全加密，并对信息沟通环节进行控制管理，使内网PC终端与外网移动终端的信息安全收发、互联互通。”

构建自主可控的数字化体系

为了满足企业数字化转型的自主可控需求，启迪国信提供了完整的自主可控数字化解决方案：在基础设施建设方面，启迪国信以国产化的数字化系统作为基础，打造了“云+端”数字化总体框架。该框架由移动化解决方案、启迪政务云平台、大数据解决方案、物联网解决方案组成，能够帮助企业搭建敏捷、一体化的数字化基础架构，推动面向具体应用场景的智慧能力建设，以及智慧应用数据的互联互通和充分共享。

在应用的安全可控方面，启迪国信数字化平台通过安全接入为上层应用提供支撑。其可通过统一的身份管理，实现用户单点登录和权限控制；通过安全接入网关建立的安全隧道，实现终端设备接入、网络传输数据和应用访问的安全。组织可以通过云平台向移动端推送消息，也可以从内网推送信息。移动端的应用可以访问内网的文档、邮件和数据，可以访问云端的资源和服务。这种移动安全特性既可以满足员工BYOD的场景，也可以满足政府、军队等行业强管控的要求。

“为满足数字化市场的自主可控需求，我们正在同政府、行业组织、企业合作伙伴开展更密切的合作，在技术研发、资源互补等方面进行更加深入的探讨，打造自主可控的数字化生态圈。”张永利强调。