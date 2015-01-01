亚信安全火力全开猎捕“坏兔子”，全歼详解

10月24日，欧洲遭遇新一轮勒索病毒攻击，俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国等国均受到影响，目前已经开始向美国扩散。该勒索病毒被命名为“Bad Rabbit”（中文译名：坏兔子），亚信安全将其检测为Ransom_BADRABBIT.SM和Ransom_BADRABBIT.SMA。

10月24日，欧洲遭遇新一轮勒索病毒攻击，俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国等国均受到影响，目前已经开始向美国扩散。该勒索病毒被命名为“Bad Rabbit”（中文译名：坏兔子），亚信安全将其检测为Ransom_BADRABBIT.SM和Ransom_BADRABBIT.SMA。

该勒索软件将受害电脑的文件加密，让电脑无法使用，从而要求支付赎金。“坏兔子”勒索软件要求支付0.05比特币（合275美元）。经过研究人员深入分析，虽然 “坏兔子” 拥有部分与Petya勒索病毒相同的代码，但是最新的这波攻击不大可能造成Petya那种程度的全球性破坏。由于“坏兔子” 勒索病毒通过共享和弱密码在内网扩散，因此对企业危害较大。

亚信安全技术详解：“坏兔子”勒索病毒攻击

“坏兔子”勒索病毒通过水坑攻击传播，攻击者先在特定网站上注入包含URL的脚本文件，诱骗用户下载虚假的Flash安装程序“install_flash_player.exe”。嵌入的URL最终解析为：hxxp://1dnscontrol.com/flash_install，目前为止该链接已经不可访问。

【注入脚本代码】

一旦虚假的安装包被点击，其会生成加密文件infpub.dat和解密文件dispci.exe。“坏兔子”通过三步骤来完成其勒索流程，其对应的三个文件名均来源于美剧《权利的游戏》。

•rhaegal.job --- 负责执行解密文件。

•drogon.job --- 负责关闭受害者电脑。然后勒索软件加密系统中的文件，显示如下勒索信息。

【勒索信息】

•viserion_23.job --- 负责重启受害者电脑，重启后屏幕被锁定，显示如下信息：

【重启后屏幕显示的信息】

“坏兔子”可以在内网中扩散传播，其使用Windows ManagementInstrumentation（WMI）和服务控制远程协议，在网络中生成并执行自身拷贝文件。在使用服务控制远程协议时，“Bad Rabbit”采用字典攻击方法获取登陆凭证。

经过深入分析，我们还发现“坏兔子”使用开源工具Mimikatz获取凭证，其也会使用合法磁盘加密工具DiskCryptor加密受害者系统。

亚信安全教你如何防御

1、暂时关闭内网中打开共享的机器；

2、关闭WMI服务；

3、更换复杂密码；

4、亚信安全最新病毒码版13.740.60已经包含此病毒检测（扫描引擎版本9.850及以上），该版本病毒码已经发布，请用户及时升级病毒码版本；

5、亚信安全客户开启OfficeScan 11的行为监控功能（AEGIS），可有效阻拦勒索病毒对用户文件的加密；

6、亚信安全DDAN沙盒产品已经包含此病毒的检测，检测名：VAN_FILE_INFECTOR.UMXX。

早期的分析说明，该病毒利用了与Petya勒索病毒相似的组件进行传播，由于黑客在Petya勒索病毒及其变种中，使用了与WannaCry相同的攻击方式，都是利用MS17-010（”永恒之蓝”）漏洞传播；有些更是通过带有DOC文档的垃圾邮件附件进行传播，通过Office CVE-2017-0199漏洞来触发攻击。因此，亚信安全建议用户采取如下防护措施：

•及时更新系统补丁程序，或者部署虚拟补丁；

•启用防火墙以及入侵检测和预防系统；

•主动监控和验证进出网络的流量；

•主动预防勒索软件可能的入侵途径，如邮件，网站；

•使用数据分类和网络分段来减少数据暴露和损坏；

•禁用SMB端口；

•打全补丁程序，特别是ms17-010补丁程序。

针对Petya勒索病毒解决方案

亚信安全病毒码版本（13.500.60），云病毒码版本（13.500.71）已经包含此病毒检测，2017年6月28日已经发布，请用户及时升级病毒码版本。

针对”永恒之蓝”漏洞解决方案

亚信安全DeepSecurity和TDA 已经于5月2号发布规则能够抵御该勒索病毒在内网的传播：

•TDA：2383:cve-2017-0144-RemoteCode Executeion-SMB(Request)

•Deep Security：1008306- Microsoft Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability (MS17-010)

•亚信安全DeepEdge在4月26日已发布了针对微软远程代码执行漏洞 CVE-2017-0144的4条IPS规则

（规则名称：微软MS17 010 SMB远程代码执行1-4，规则号:1133635,1133636,1133637,1133638）

针对Office CVE-2017-0199漏洞解决方案

亚信安全DeepSecurity 和TDA 已经于4月13日发布规则，拦截该漏洞：

•1008285- Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2017-0199)

•1008295 - RestrictMicrosoft Word RTF File With Embedded OLE2link Objec

•1008297- IdentifiedSuspicious RTF File With Obfuscated Powershell Execution (CVE-2017-0199)

•TDA Rule 18 : DNS response of a queried malwareCommand and Control domain

亚信安全WRS已经可以拦截上述恶意文档相关C&C服务器及恶意链接。