Wi-Fi曝安全漏洞 面临KRACK攻击风险 

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近日，WPA2被曝存在严重安全漏洞。WPA2在2004年发布，自2006年3月起已经成为一种强制性的标准，是目前使用范围最广的Wi-Fi网络保护协议。
何为KRACK攻击？
在回答这个问题之前，让我们快速普及一些Crypto 101课程的内容。高级加密标准（AES）已经采用了十几年。它是一种对称密钥密码，即使用相同的密钥来加密和解密。虽然传统上标准的AES加密位宽是128位的纯文本分组密码块，但它也可以用作流加密– 也就是它在WPA2中的应用。现在，采用流加密算法的问题在于重新使用一个对称密钥中的随机数，可以完成握手中的全部解密过程。然而随机数永远不允许在同一个密钥采用两次。在WPA2标准中，一个随机数基本上是一个数据包计数器，主要包括：
生成（0，密钥）→第一部分密钥流
生成（1，密钥）→第二部分密钥流
生成（2，密钥）→第三部分密钥流
…
生成（2 ^ 48，密钥）→最后一部分密钥流
一旦达到计数器的最大允许值（2 ^ 48），就会产生一个新的密钥，并将计数器复位为0。由于每当计数器重置为0（提示，提示）时，密码都被重设，因此，相同的对称密钥密码永远不会被重用。那么问题在哪里呢？
导致“密钥重装攻击”，即KRACK(Key Reinstallation Attacks)。
KRACK漏洞允许一个攻击点接入到Wi-Fi接入点和客户端之间的通信过程中，强制客户端重装一个之前使用过的密钥，计数器将被置为0，而且导致密钥对重用。一旦密钥流被重用，那么攻击者可以（很轻松的）解密整个通信过程，窃取信用卡信息、用户密码或者更多资料。
谁会受到KRACK攻击的影响？
这个漏洞来自于WPA2标准本身，而不是任何错误的本地实现。因此，你拥有的所有支持Wi-Fi的产品，都可能会受到KRACK漏洞的影响。通过HTTPS访问网站时，会增加另一层安全性，你应该注意以下几点：
最后一点尤为重要。例如你正在使用智能电视，那么你更需要谨慎，网上购物平台账号、其它应用程序或者含有隐私信息的账号最好不要一直保持登陆状态。
我还能使用WPA2吗？
就现在而言，答案是肯定的。WPA2提供的保护超过KRACK漏洞带来的风险。最好的操作方法是当安全补丁升级时立刻更新你的设备。例如，Microsoft已经在安全更新中修补了KRACK，而苹果推出了iOS和MacOS测试版的补丁。大多数供应商仍在修复过程中，在接下来的几周内有望陆续推出。留意这些安全更新，请及时安装它们！
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