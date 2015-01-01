千亿级物联市场登场 启明星辰让万物互联更安全

目前，启明星辰物联网安全解决方案不但在国内智能家居、车联网、工业控制、运营商等领域均实现落地应用，也在国外为比尔盖兹基金旗下的智能医疗冰箱提供业务连续性安全保障服务，同时与国外物联网安全公司达成合作，稳步拓展海外物联网安全市场。

技术发展与市场变化关联紧密，十年前市场谈互联网，五年前市场谈移动互联网，现在市场谈物联网，这都与技术的发展不可分割。梅特卡夫(Metcalfe)法则告诉我们网络价值以用户数量的平方的速度增长。从本质上讲，网络的力量大于部分之和，即将到来的万物互联网时代，将带来令人难以置信的改变。

万物互联价值凸显法律法规出台遏制安全风险

据相关机构最新调研显示，截至2020年，物联网发展的规模将是互联网的30倍，全球物联网设备将达到280亿台，物联网年产值也将超过1.9 万亿美元。有利益的地方就有黑产，物联网的巨大产值不但吸引着智能家居、车联网和工业控制等各行业企业，同时也吸引了聚集大量不法分子的黑产的注意，未来67%企业将遭受不法分子攻击，其中应急响应费用将高达1280万美元。

面对如此严峻的网络安全形势，全球各国政府相继出台网络安全法律、条例，我国今年正式实施的《中华人民共和国网络安全法》相关工作也将进入有法可依、强制执行的阶段。2016年12月27日，经中央网络安全和信息化领导小组批准，《国家网络空间安全战略》发布，强调维护我国网络安全是协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局的重要举措，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要保障。“没有网络安全就没有国家安全”，网络安全的重要性和意义不断得到提升，物联网产业也正在迎来更健康的的发展环境。

紧跟物联网技术研究启明星辰让万物互联更安全

与全球网络安全市场相比，我国的网络安全行业仍处于快速成长期，网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，启明星辰保持核心技术研发力度，继续紧密跟进物联网、云计算、大数据、人工智能、工业控制等新领域的安全趋势和技术走向，积极部署产品升级换代、新产品市场投放及业务模式创新。

在物联网安全领域方面，启明星辰三大安全研究团队在家居、出行、交通、工业控制等物联网领域，挖掘、分析原创漏洞总数量超过100+，并实时监控各类物联网安全事件，通过多种渠道达成监控-分析-客户预警，及时向用户报送预警信息。

针对物联网安全的联动特点，打造兼顾智能设备与传输渠道多重安全需求的“云、管、端”安全解决方案，应用人工智能+大数据技术，拓展行为安全分析能力，形成贴近用户需求的安全闭环，全面保护用户的物联网安全解决方案。

目前，启明星辰物联网安全解决方案不但在国内智能家居、车联网、工业控制、运营商等领域均实现落地应用，也在国外为比尔盖兹基金旗下的智能医疗冰箱提供业务连续性安全保障服务，同时与国外物联网安全公司达成合作，稳步拓展海外物联网安全市场。

作为国内具有主导地位的信息安全企业，启明星辰始终秉承“诚信为本、技术领先、服务本地化、用户第一”的经营宗旨，打造开放协作平台，以建立具有民族特色的自主安全产品和解决方案为己任，保障物联网时代的网络安全。