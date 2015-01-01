 青云QingCloud推出Web应用防火墙 一键开启安全防护

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来源：至顶网安全频道 2017年10月23日
关键字：青云QingCloud Web应用防火墙
企业级云服务商青云QingCloud（qingcloud.com）日前宣布推出Web应用防火墙（Web Application Firewall，简称WAF）服务。通过云端大数据监测与学习引擎，WAF服务为Web应用拦截各种SQL注入、XSS跨站脚本、网站挂马等常见攻击，过滤海量恶意访问，持续更新防护策略，从而降低网站资产和数据泄露的风险，保障Web应用的高可用性。同时，QingCloud WAF服务与负载均衡器深度集成，用户5分钟内即可完成WAF配置，降低了部署的复杂度。此外，QingCloud WAF服务推出限时免费的优惠政策，欢迎体验：http://t.cn/ROeCXlp
青云QingCloud推出Web应用防火墙
QingCloud WAF帮助用户构建Web业务的坚实防线，主要服务于金融、电商、O2O、互联网+、游戏、政府等各类Web应用安全防护场景，可防止网站核心数据泄露、恶意CC攻击以及0day漏洞攻击，极大地降低了漏洞被利用的风险。
青云QingCloud WAF服务的核心亮点有：
覆盖各类Web攻击类型，实现全维度HTTP/HTTPS安全防范。通过云端大数据监测和学习引擎，7*24小时实时监测和识别各种漏洞和攻击行为，同步防护规则，降低误报和漏报率。
用户可结合自身业务特点，灵活自定义各种Web防护特定策略。根据Web业务的特点，用户可自由选择开启观察模式或者阻断模式。
以集群方式提供服务，与QingCloud负载均衡相结合并直接部署在Web服务前端，具有较高的性能表现。服务能力支持动态扩容，可根据业务实际情况动态调整集群的数量。
与QingCloudELK全文搜索与日志分析系统集成，可实时搜集WAF日志，并加以检索、分析和关联展现，满足审计与合规性的要求。
青云QingCloud多维度的云安全体系涉及系统和网络安全、应用安全、数据安全、内容安全、身份认证及安全管理等层面，在提供DDoS防护、WAF、SSL证书、数据加密、访问控制、安全审计等安全产品的同时，QingCloud AppCenter集成众多第三方安全应用，覆盖主机防护、堡垒机、数据库应用安全等多个领域，满足企业级用户多元化的安全需求。
青云QingCloud产品总监兼运营副总裁林源表示，WAF是QingCloud继SSL证书后推出的又一款重量级安全产品，为行业用户提供一站式Web安全防护。此外，通过“自建+合作”的方式，QingCloud打造共建式安全模式，倡导用户根据业务特点规划云安全防护体系，提高用户的安全意识及风险防范能力。未来，在加强自身安全体系建设的基础上，QingCloud也将继续加强云安全生态的建设，集成更丰富的云安全产品供用户选择，为云业务的稳健运行提供多维度的安全保障。
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