烽火18台系列之十六（续）： 烽火台在教育行业僵尸和双非网站清理的实践 

暨《烽火台僵尸网站和信息系统备案、清理》发出后，在教育行业产生了很大的反响，受到广大老师的关注和反馈，为了能够更好的做好教育行业的僵尸网站和双非网站清理的真正实践，即推出此篇，做到知行合一。

此篇是暨《烽火台僵尸网站和信息系统备案、清理》发出后，在教育行业产生了很大的反响，受到广大老师的关注和反馈，为了能够更好的做好教育行业的僵尸网站和双非网站清理的真正实践，即推出此篇，做到知行合一。

以教育行业为例，因为教育行业的特殊性，存在着大量的僵尸网站/信息系统。教育部对僵尸网站给出明确定义和治理要求。其指标为：1）年访问量1000人次以下；2）网站180天以上未更新；3) 系统每年录入的信息在100条以下；4）专题网站使命完成，网站系统无人运维或者运维缺少基本保障。

针对此标准，烽火台治理平台通过智能算法，结合大数据相关进行自动化僵尸网站梳理，自动的完成网站资产普查与安全合规检测。我们只需配置一步即可完成僵尸系统识别。

烽火台治理平台根据教育部标准，定制僵尸网站规则，同时考虑网络爬虫、网络扫描等噪音的影响，准确监测网站僵尸情况。

一、简单配置

二、智能输出

烽火台自动进行网站资产的有效性监测，可以协助完成未知网站、废弃网站、僵尸网站。

三、资产全生命周期管理

—————--—烽火台治理平台Web资产全生命周期管理—————————

烽火台治理平台为用户提供覆盖整个Web资产生命周期流程管理功能，极大的提升了管理工作的效率，并真正做到“无一遗漏”。