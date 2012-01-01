烽火18台系列之十六（续）： 烽火台在教育行业僵尸和双非网站清理的实践 

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以教育行业为例，因为教育行业的特殊性，存在着大量的僵尸网站/信息系统。教育部对僵尸网站给出明确定义和治理要求。其指标为：1）年访问量1000人次以下；2）网站180天以上未更新；3) 系统每年录入的信息在100条以下；4）专题网站使命完成，网站系统无人运维或者运维缺少基本保障。
针对此标准，烽火台治理平台通过智能算法，结合大数据相关进行自动化僵尸网站梳理，自动的完成网站资产普查与安全合规检测。我们只需配置一步即可完成僵尸系统识别。
烽火台治理平台根据教育部标准，定制僵尸网站规则，同时考虑网络爬虫、网络扫描等噪音的影响，准确监测网站僵尸情况。
一、简单配置
二、智能输出
烽火台自动进行网站资产的有效性监测，可以协助完成未知网站、废弃网站、僵尸网站。
三、资产全生命周期管理
—————--—烽火台治理平台Web资产全生命周期管理—————————
烽火台治理平台为用户提供覆盖整个Web资产生命周期流程管理功能，极大的提升了管理工作的效率，并真正做到“无一遗漏”。
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