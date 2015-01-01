Check Point “飞天”阿里云 vSEC在云栖大会闪亮登场

Check Point作为阿里云安全服务提供商亮相2017云栖大会，展出云计算环境安全的Check Point vSEC解决方案。

2017云栖大会于10月11日于杭州云栖小镇拉开帷幕，全球性专注于安全的解决方案提供商Check Point作为阿里云安全服务提供商亮相本次大会，展出云计算环境安全的Check Point vSEC解决方案。

2017杭州云栖大会以“飞天•智能”为主题，据悉展览吸引了来自16个国家与地区超过400家企业参展。Check Point 作为参展商之一，在会上展示其Check Point vSEC解决方案，这是一套完整、功能强大的公共和私有云安全产品组合，可将安全防护无缝扩展到任何云环境，使用户能够像对物理环境那样确保云安全。

Check Point 中国区总经理陈欣表示：“由于云架构有着提高效率、高度敏捷及具备成本效益等优点，所以不论是公共、私有还是混合云，目前都受到企业的广泛采用，阿里云更是其中一个备受市场欢迎的云服务供应商。”

他表示：“与传统基础设施相比，云虽然具有许多优点，但它也会使企业面临全新的安全挑战。Check Point vSEC可以使得企业在全面享用云架构带来的便利的同时，受到全面的安全保护。”

通过Check Point 软件刀片架构，Check Point vSEC可为阿里云提供下列全面保护：