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Check Point “飞天”阿里云 vSEC在云栖大会闪亮登场

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Check Point作为阿里云安全服务提供商亮相2017云栖大会，展出云计算环境安全的Check Point vSEC解决方案。

来源：至顶网安全频道 2017年10月18日

关键字：Check Point

2017云栖大会于10月11日于杭州云栖小镇拉开帷幕，全球性专注于安全的解决方案提供商Check Point作为阿里云安全服务提供商亮相本次大会，展出云计算环境安全的Check Point vSEC解决方案。

2017杭州云栖大会以“飞天•智能”为主题，据悉展览吸引了来自16个国家与地区超过400家企业参展。Check Point 作为参展商之一，在会上展示其Check Point vSEC解决方案，这是一套完整、功能强大的公共和私有云安全产品组合，可将安全防护无缝扩展到任何云环境，使用户能够像对物理环境那样确保云安全。

Check Point 中国区总经理陈欣表示：“由于云架构有着提高效率、高度敏捷及具备成本效益等优点，所以不论是公共、私有还是混合云，目前都受到企业的广泛采用，阿里云更是其中一个备受市场欢迎的云服务供应商。”

他表示：“与传统基础设施相比，云虽然具有许多优点，但它也会使企业面临全新的安全挑战。Check Point vSEC可以使得企业在全面享用云架构带来的便利的同时，受到全面的安全保护。”

通过Check Point 软件刀片架构，Check Point vSEC可为阿里云提供下列全面保护：

  • 防火墙、入侵防御系统、防病毒程序和防傀儡程式软件刀片帮助公有云抵御未授权访问和攻击。
  • 应用程序控制可以防止应用程序层拒绝服务攻击和保护你的云服务。
  • IPsec VPN 软件刀片允许与云端资源的安全通信。
  • 移动访问软件刀片允许移动用户使用带有双因素认证和设备配对的SSL加密连接与阿里云进行连接。
  • 数据丢失预防软件刀片防止敏感数据被盗取或丢失。
  • SandBlast零日保护刀片提供针对恶意软件和零日攻击的最全面保护。

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