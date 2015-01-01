梭子鱼连续保持收入稳定增长 利润空间较小

在截止于8月31日的2018财年第二季度，梭子鱼收入达到9430万美元创新高，高于去年同期的8790万美元，比上个季度的9420万美元仅多出10万美元。

至顶网安全频道 10月13日 编译：梭子鱼的业绩越来越可以预期了。这个季度收入再次同比有所增长，但是利润较少。

在截止于8月31日的2018财年第二季度，梭子鱼收入达到9430万美元创新高，高于去年同期的8790万美元，比上个季度的9420万美元仅多出10万美元。

该季度梭子鱼的净收益为160万美元，比去年同期的240万美元低33%，也低于上个季度的210万美元。

该季度梭子鱼的订阅收入为7600万美元，比去年同期的6690万美元高出14%，在总收入中占比81%，应用收入为1830万美元，去年同期为2100万美元，活跃订阅用户数增长17%超过34.8万。

梭子鱼公司总裁、首席执行官BJ Jenkins在本周公布财报数据时表示：“除了非核心计费之外，我们已经连续第四个季度实现双位数增长，我们相信我们制定了正确的战略，专注于正确的市场领域，提供创新的安全解决方案，价格合理且能够最好地满足客户的需求。”

William Blair分析师Jason Ader指出，梭子鱼的毛利率有所减少，这主要是由于“在公有云基础设施、混合转移、与公司硬件更新计划相关的非经常性费用等等这些方面的投资组合”。

Ader表示，“管理层预计第三季度和第四季度毛利率将会环比增长50个基点，梭子鱼看到最近在Equifax、Deloitte发生的重大事件所带来的收入和管道，这类时间将带来在电子邮件和应用安全性方面的更多机会。”

Ader认为：“勒索病毒的频繁攻击正在为梭子鱼的电子邮件安全和备份产品创造市场需求。”

我们看到梭子鱼的盈利连续几个季度有所增长，每个季度大约在3120万美元上下。虽然这不算是巨大的盈利，但十分稳定，可预测且可靠的。

梭子鱼目前拥有1.256亿美元的现金和等价物，债务很少。到2019年，梭子鱼有望实现5亿美元收入。梭子鱼有没有可能考虑通过收购刺激进一步增长，下个季度的收入预计在9250万美元到9450万美元之间，高于去年同期的8880万美元。