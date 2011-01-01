Palo Alto Networks推出全新云日志服务 提供高性能可扩展日志基础设施

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来源：至顶网安全频道 2017年10月10日
下一代安全企业Palo Alto Networks近日宣布推出全新云日志服务，帮助客户通过Palo Alto Networks下一代安全平台将海量自有数据积累起来。这一全新服务专为机器学习和高级分析应用设计，旨在关联潜在威胁，有效防御网络攻击。
网络安全产品正在产生大量宝贵的日志数据，这些数据可令那些隐藏的威胁原形毕露。但是，传统的硬件日志收集方法受到管理费用和扩展限制的制约，使得有用数据变得臃肿且难以使用。若要使用这些跨安全应用的存储日志，就需要进行复杂的集成工作，然而由此导致执行跨产品流程和生成关联信息的难度。
当今企业必须具备存储、处理和分析海量数据的能力，从而获取对整个基础设施的完全可视性，并将数据转化为有价值的情报。
借助Palo Alto Networks提供的日志服务，企业不再受限于硬件容量的限制，从而满足业务需求。该日志服务在不增加运营成本的前提下提供集成化、可扩展的日志基础设施，允许客户不受本地计算和存储限制进行日志数据的采集。这一云服务提高了日志数据采集的经济性，显著降低了采集和存储海量数据的成本。
此外，即将推出的新版Palo Alto Networks 应用框架，可帮助客户快速部署并使用诸多创新型云安全应用。该框架允许客户通过日志服务集中访问并使用自有宝贵日志数据。这一全新功能助力客户无需增加基础设施便可实现对Palo Alto Networks下一代安全平台的功能扩展。
引言
——ZK Research创始人兼首席分析师 Zeus Kerravala
——Palo Alto Networks首席产品官 Lee Klarich
Palo Alto Networks 日志服务的主要优势：
上市时间
日志服务现已面向Palo Alto Networks客户全面推出。
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