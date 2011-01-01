Palo Alto Networks推出全新云日志服务 提供高性能可扩展日志基础设施

下一代安全企业Palo Alto Networks近日宣布推出全新云日志服务，帮助客户通过Palo Alto Networks下一代安全平台将海量自有数据积累起来。这一全新服务专为机器学习和高级分析应用设计，旨在关联潜在威胁，有效防御网络攻击。

下一代安全企业Palo Alto Networks近日宣布推出全新云日志服务，帮助客户通过Palo Alto Networks下一代安全平台将海量自有数据积累起来。这一全新服务专为机器学习和高级分析应用设计，旨在关联潜在威胁，有效防御网络攻击。

网络安全产品正在产生大量宝贵的日志数据，这些数据可令那些隐藏的威胁原形毕露。但是，传统的硬件日志收集方法受到管理费用和扩展限制的制约，使得有用数据变得臃肿且难以使用。若要使用这些跨安全应用的存储日志，就需要进行复杂的集成工作，然而由此导致执行跨产品流程和生成关联信息的难度。

当今企业必须具备存储、处理和分析海量数据的能力，从而获取对整个基础设施的完全可视性，并将数据转化为有价值的情报。

借助Palo Alto Networks提供的日志服务，企业不再受限于硬件容量的限制，从而满足业务需求。该日志服务在不增加运营成本的前提下提供集成化、可扩展的日志基础设施，允许客户不受本地计算和存储限制进行日志数据的采集。这一云服务提高了日志数据采集的经济性，显著降低了采集和存储海量数据的成本。

此外，即将推出的新版Palo Alto Networks 应用框架，可帮助客户快速部署并使用诸多创新型云安全应用。该框架允许客户通过日志服务集中访问并使用自有宝贵日志数据。这一全新功能助力客户无需增加基础设施便可实现对Palo Alto Networks下一代安全平台的功能扩展。

引言

“对硬件进行管理并以此收集日志，这样的运营支出意味着当今企业已经不能有效收集海量数据，有些企业甚至无法对收集的数据加以利用。Palo Alto Networks日志服务推出后，企业可以快速部署并实现不同应用和传感器之间的信息共享，扩展DIME数据结构的容量，助力客户使用这些增强性能发现并有效防御网络攻击。”

——ZK Research创始人兼首席分析师 Zeus Kerravala

“作为Palo Alto Networks应用框架的基础，日志服务可为各种规模的企业提供扩展和高级功能。这一全新服务可大大降低日志管理的复杂度和费用，帮助客户实现更好关联，对网络攻击进行有效响应并成功防御。”

——Palo Alto Networks首席产品官 Lee Klarich

Palo Alto Networks 日志服务的主要优势：

对事件、流量和安全日志的集中存储：日志服务可对Palo Alto Networks下一代平台生成的情境日志进行云集中存储

简化操作：日志服务可简化采购、部署流程，可简化对存储以及对时间、流量和安全日志计算基础设施的实时管理，消除针对日志容量进行规划和操作的复杂度

提升业务响应能力：企业可通过柔性模式采购并部署日志容量，从而帮助企业更加从容地应对因不可预见的业务环境和全新合规要求而带来的日志需求变化

有价值情报：作为应用框架的一部分，客户可将最新部署的安全应用生成的日志数据应用于机器学习和高级分析功能，从而与Palo Alto Networks的增强型节点进行协同，采取强化安全措施来防御高级攻击。

上市时间

日志服务现已面向Palo Alto Networks客户全面推出。