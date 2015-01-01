SonicWall推出前所未有的无线、移动和有线网络安全产品加速创新

SonicWall公司宣布推出一系列前所未有的先进网络安全产品和服务，从而在有线、无线和移动网络上加快其自动实时漏洞检测和预防。

保护着全球超过100万个网络、值得信赖的安全合作伙伴SonicWall公司宣布推出一系列前所未有的先进网络安全产品和服务，从而在有线、无线和移动网络上加快其自动实时漏洞检测和预防。

SonicWall公司总裁兼首席执行官Bill Conner表示：“一个超级互联的现代世界里没有任何妥协。我们的客户及其终端用户都期望在实时安全、性能和分析方面做到最好——无论他们使用的是哪种网络、设备，或在哪个位置。这个自动实时漏洞检测和预防平台可确保企业机构能构建智能、一致、可靠的安全态势，同时满足当今企业及其用户在速度、性能和拥有成本方面的需求。”

此次平台改进包括超过50个SonicOS新功能，一个全新的高性能防火墙，一系列新的802.11ac Wave 2无线接入点，一个直观的云分析应用，以及先进的安全联合单点登录（SSO）。

跨国信息提供商IHS Markit公司的高级研究总监Jeff Wilson表示：“任何善意、负责任的企业机构都必须采取适当措施，保护其网络、客户数据以及业务。威胁局势发展太快，我们无法依赖静态解决方案。企业应该更加重视在有线和无线网络上缓解实时威胁的措施。无论规模多大，企业都必须考虑TLS/SSL解密和检查解决方案，因为现在绝大多数通用互联网流量都是默认加密的。”

SonicOS 6.5拥有现代界面、威胁情报API功能，实现安全自动化

凭借超过50个全新的功能，SonicOS 6.5成为SonicWall有史以来发布的最大客户驱动型版本。着重于一个现代、直观的界面，SonicOS提供先进的网络和连接功能，以优化系统可用性，同时提高防火墙性能，以便为所有互联网络提供不折不扣的无间断威胁防御。

SonicWall合作伙伴ComLogic公司的负责人Greg Thomas表示：“SonicWall的产品一直都很好用，而新推出的SonicOS 6.5更是一个巨大的进步。SonicWall显然很有远见——不仅体现在威胁防御方面，也体现在分析和可用性方面。全新的用户界面清新、内容关联性强，且易于使用。”

这个操作系统还包括改进的威胁API功能，旨在帮助企业构建可充分利用第三方所提供的威胁情报的自动化安全平台。

SonicOS 6.5还加强了一系列无线功能，支持移动用户的安全性和连接性。多域身份验证支持还提供一个简单而快速的方式，以便在整个企业机构管理并执行安全政策。

全新多千兆防火墙在有线和802.11ac Wave 2无线网络上提速并添加实时安全保护

SonicWall NSA2650

作为平台扩张的核心，SonicWall正在推出全新SonicWall网络安全设备NSA2650防火墙，它可以在多千兆有线和Wave 2无线网络上提供自动化的实时漏洞检测和预防，以及TLS/SSL解密和检测。

NSA 2650设备是首个通过Capture高级威胁防护（ATP）服务支持多引擎沙箱，并为2.5G有线和802.11ac Wave 2无线网络支持完整的TLS/SSL加密流量深包检测的分支机构和园区防火墙。

凭借8个2.5G以太网接口和总共20个端口，NSA 2650为802.11ac Wave 2无线网络提供多千兆吞吐量支持。与前一代NSA 2600设备相比，NSA 2650支持两倍的DPI连接，与此同时提供12,000个DPI SSL连接，将DPI SSL连接提高了12倍。

Spencomp Solutions公司安全专家Dominic Valois表示：“我们客户面临的最大挑战之一就是勒索软件，通常使用加密的方式在互联网上发送。带有高速TLS/SSL检测、SonicWall Capture服务的NSA 2650通过客户的防火墙为其提供更多安全保障。”

作为NSA 2650设备的补充，全新SonicWave系列接入点满足802.11ac Wave 2无线标准，采用4x4 MU-MIMO技术，以实现同类最佳的Wi-Fi性能、覆盖范围和可靠性。

圣母无玷学院人文艺术系主任Michael Breen博士表示：“全新SonicWave接入点为我们提供与有线网络相匹配的吞吐量。无论用户使用手持设备还是通过有线方式直接连入网络，这项服务都没有差别。在1.5英亩的范围内，信号接收强大而稳定。”

全新SonicWave系列产品：SonicWave 432i(左上)，SonicWave 432e(右上），SonicWave 432o (下)

通过云进行集中的防火墙安全分析

SonicWall Cloud Analytics是一个全新的云应用，充分利用强大的情报驱动型引擎，作为服务提供给客户及合作伙伴。它通过一个集中的信息中心提供对网络流量、用户行为和设备活动的深度实时可见性、深入洞察和警报信息。

SonicWall Cloud Analytics让企业机构能够监测、记录、分析并报告安全数据，以便在多个SonicWall防火墙和SonicWave无线接入点上进行深度取证分析。

作为刚刚推出的SonicWall Cloud Global Management System（GMS）的延伸，SonicWall Cloud Analytics为深度安全数据分析提供大量深入调查和取证，其中包括流量、应用、威胁、用户行为和活动。

采用结构化、有意义、可操作、可轻松使用的方式呈现实时数据，SonicWall Cloud Analytics让安全团队、分析师、审计人员、董事会、首席级高管和利益相关者能够发现、解释已知和未知网络攻击或威胁，对其进行优先排序，并采取适当的防御措施。

为远程工作人员带来速度和安全性

员工外出时，他们需要能像在办公室连入Wi-Fi或有线网络一样，访问自己信赖的系统和应用。这不仅需要随时随地、为任何设备上提供网络接入，而且速度和安全性也不能受影响。

为了把SonicWall安全从有线和无线网络延伸到远程用户，SonicWall Secure Mobile Access（SMA）12.1能够让用户以强制策略的方式安全访问电子邮件、文件服务器和企业应用，在经过授权的设备上使用联合SSO单点登录访问云和内部资源。

为了保护企业以及注重安全的机构免受高级网络攻击，SMA现在可通过SonicWall Capture ATP服务扫描所有文件并上传，该服务可看作一个基于云的多引擎沙箱，旨在发现并阻止勒索软件这样的未知、零日攻击。这种实时沙箱方案可确保用户在外也能拥有和在办公室一样的防御零日威胁和同等的保护级别。

SonicWall SMA OS 12.1

产品供货信息

北美和欧洲客户即日起可购买SonicOS 6.5、NSA 2650防火墙和SonicWave系列无线接入点。SMA 12.1和Cloud Analytics将在第四季度初在北美和欧洲发售。欲知其它地区的销售情况详情，请联系当地SonicWall授权经销商。